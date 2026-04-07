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Schweizer stirbt bei Schneemobilunfall in Cervinia

18-jähriger Schweizer stirbt bei Schneemobilunfall in Cervinia (I)

07.04.2026, 10:4207.04.2026, 10:42

Ein 18-jähriger Schweizer ist am Montag bei einem Schneemobilunfall in Cervinia (I) ums Leben gekommen. Die Polizei führt Ermittlungen durch, um den Hergang des Unfalls zu rekonstruieren.

A view of the slope as an alpine ski, women&#039;s World Cup downhill was cancelled due to strong wind, in Cervinia-Zermatt, Italy, Saturday, Nov. 18, 2023. (AP Photo/Gabriele Facciotti)
In Cervinia ist ein junger Schweizer ums Leben gekommen.Bild: keystone

Der junge Mann war mit einem Schneemobil auf einer der Pisten von Cervinia unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, das daraufhin umkippte. Der junge Mann wurde in den Bach geschleudert.

Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos; er erlag seinen schweren Verletzungen. Vor Ort waren auch die Bergretter der Aostataler Bergrettung im Einsatz.

Die Polizei wird die Personen befragen, die gestern Abend vor Ort waren, um herauszufinden, ob sie Zeugen des Unfalls waren. Am Dienstagvormittag werden die Eltern des Verunfallten zur Identifizierung erwartet. (dab/sda/ans)

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