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Michael Jackson: Klage gegen Nachlass, Fotos mit Kindern veröffentlicht

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Michael Jackson gilt als King of Pop, doch schwere Vorwürfe überschatten sein Vermächtnis.Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Alte Fotos mit Kindern veröffentlicht: Klage gegen Nachlass von Michael Jackson

Eine der grössten Pop-Ikonen steht erneut im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Jahrzehnte nach den ersten Vorwürfen gegen Michael Jackson folgt nun eine Klage, die durch bislang unveröffentlichte Fotos zusätzliche Brisanz erhält.
06.04.2026, 13:3106.04.2026, 13:31
Jennifer Ullrich / watson.de

Triggerwarnung: Dieser Artikel thematisiert Vorwürfe von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Einige Inhalte könnten belastend oder verstörend sein.

Wie die «Daily Mail» berichtet, haben mehrere Mitglieder der Familie Cascio Klage gegen Unternehmen und Nachlass des 2009 verstorbenen Michael Jackson eingereicht. In der Klageschrift bezeichnen sie ihn als «serienmässigen Kinderschänder» und werfen ihm vor, sie über Jahre hinweg missbraucht zu haben.

Alte Fotos mit Michael Jackson erstmals veröffentlicht

Im Zentrum der neuen Berichterstattung stehen Fotos aus den 1990er-Jahren, die jetzt erstmals veröffentlicht wurden. Sie zeigen Michael Jackson gemeinsam mit Kindern der Familie, darunter Dominic Cascio, der damals neun Jahre alt war.

Heute beschreibt dieser die Aufnahmen als belastend und spricht davon, dass sie Gefühle von «Angst und Verwirrung» widerspiegeln.

Dominic Cascio sagt der «Daily Mail» rückblickend, er könne sich vorstellen, dass sein Gesichtsausdruck mit den Ereignissen zusammenhänge, die er damals erlebt habe. An anderer Stelle bezeichnet er die Bilder als «verstörend».

In einem weiteren Statement schildert er seine Gefühle noch ausführlicher. Die Fotos lösen bei ihm demnach eine Vielzahl von Emotionen aus. Er empfinde Trauer, weil das Kind auf den Bildern Dinge erlebt habe, die kein Kind erleben sollte.

Gleichzeitig verspüre er Wut, insbesondere als Vater, wenn er daran denke, was passiert sein könnte. Obendrein erwähnt er ein Gefühl der Hilflosigkeit, da er bis heute mit den Folgen umgehen müsse.

Jahre nach seinem Tod: Weitere Vorwürfe gegen Michael Jackson

Die Klage geht noch weiter. Darin wird behauptet, der Missbrauch habe über längere Zeiträume und an verschiedenen Orten stattgefunden. Zudem wird Michael Jackson vorgeworfen, die Kinder manipuliert und zum Schweigen gebracht zu haben.

Die Gegenseite weist die Anschuldigungen zurück. Die rechtliche Vertretung des Nachlasses hatte ähnliche Anschuldigungen in der Vergangenheit als Versuch bezeichnet, finanziellen Profit zu erzielen – und betont, dass die Familie Cascio den Weltstar lange öffentlich unterstützt habe.

Die Familie Cascio stand Michael Jackson über Jahre hinweg nahe. Die Beziehung begann in den 1980er-Jahren und führte dazu, dass die Kinder auch ohne ihre Eltern regelmässig Zeit mit dem Musiker verbrachten.

Bereits früher gab es juristische Auseinandersetzungen um ähnliche Vorwürfe. 2005 wurde Michael Jackson in einem viel beachteten Prozess freigesprochen.

Die aktuellen Entwicklungen zeigen allerdings, dass die Diskussion um seine Person und sein Vermächtnis weiterhin nicht abgeschlossen ist – und nun sogar durch neue Details erneut an Fahrt gewinnt.

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