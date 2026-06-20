Auto mit Tessiner Nummer fährt in Italien 17-jährigen Rollerfahrer tot

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Bild: sc/rsi/telegiornale

Am Freitagabend wurde nahe der toskanischen Stadt Lucca ein 17-jähriger Rollerfahrer von einem Auto mit Tessiner Kennzeichen erfasst. Er verstarb noch vor Ort, sein 18-jähriger Beifahrer wurde mit dem Helikopter ins Spital gebracht, wie das RSI unter Berufung auf lokale Medien am Samstag berichtet.

Der Unfall soll sich unweit eines beliebten Nachtclubs an der Riviera zugetragen haben. Der Wagen soll gewendet haben; dabei sei es zur Kollision gekommen. Die drei Insassen des Range Rovers seien daraufhin zu Fuss geflüchtet.

Laut «La Nazione» sei am frühen Samstagnachmittag ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden. Genauere Angaben zum Unfallhergang sind bislang nicht bekannt. (cpf)