Berichte: Erneutes Bootsunglück mit Migranten in Mittelmeer – 30 Vermisste

Nach einem Bootsunglück mit Migranten im Mittelmeer werden Medienberichten zufolge 30 Menschen vermisst. Wie die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die italienische Küstenwache berichtet, habe sich das Boot mit insgesamt 47 Menschen an Bord bereits seit Samstag in internationalen Gewässern vor der libyschen Küste befunden. 17 Menschen konnten demnach gerettet werden. Der Rettungseinsatz fand ausserhalb des italienischen Zuständigkeitsbereichs statt, hiess es am Sonntag weiter.

Ein Fischerboot mit Rund 500 Migranten in Italien (Symbolbild). Bild: keystone

Das Hilfsprojekt Alarm Phone berichtete zuvor, dass das Boot mit den Migranten auf hoher See treibt. Die Menschen an Bord seien müde und hätten panische Angst. (sda/dpa)