Transfer-News: Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

45 Mio. Euro erhält River Plate von Real Madrid für den 18-jährigen Rechtsaussen Franco Mastantuono.
quelle: keystone / osvaldo villarroel
Transferticker

Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame

14.08.2025, 10:4014.08.2025, 10:40
Sportredaktion
Sportredaktion
