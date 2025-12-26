wechselnd bewölkt
Mann erstickt bei Weihnachtsessen an Stück Panettone

26.12.2025, 12:0426.12.2025, 12:04

Tragisches Ende eines Weihnachtessens im Kreis der Familie: In der italienischen Stadt Turin ist ein Mann beim Dessert erstickt, wahrscheinlich an einem Bissen des traditionellen italienischen Weihnachtskuchens Panettone. Das Kuchenstück und auch ein Stück Mandarine hätten offensichtlich seine Atemwege blockiert, berichten zahlreiche italienische Medien.

panettone kuchen dessert frühstück italien milano weihnachten
Der traditionelle italienische Weihnachtskuchens Panettone.Bild: shutterstock

Unter anderem der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos zufolge bestätigte ein Gerichtsmediziner, dass der Tod durch ein Stück Panettone und ein Stück Mandarine verursacht wurde.

Die Familienmitglieder hätten sofort die Rettungskräfte alarmiert, die binnen weniger Minuten eingetroffen seien, schreiben Medien, die teils auch den Namen und Fotos des Gestorbenen veröffentlichten. Dem 47-Jährigen sei jedoch nicht mehr zu helfen gewesen.

In den sozialen Medien nahmen viele Menschen Anteil – und bezogen sich auf einen Facebook-Eintrag, der dem Bruder des Gestorbenen zugeschrieben wird. «Du wirst immer in unseren Herzen bleiben», schreibt dieser demnach auf Facebook. (sda/dpa)

