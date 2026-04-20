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Tsunami-Warnung in Japan: Erdbeben der Stärle 7,4

Hier ist zu sehen, wie die Erde in Japan bebte.Video: extern/Reuters

Tsunami-Warnung: Starkes Erdbeben erschüttert Japan

20.04.2026, 10:3720.04.2026, 11:03

Ein Erdbeben der Stärke 7,4 hat nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS Japan erschüttert. Die japanische Katastrophenschutzbehörde sprach eine Tsunami-Warnung aus und warnte vor Wellen, die bis zu drei Meter hoch sein könnten, heisst es auf der Plattform X.

An der Küste der nordöstlichen Präfektur Iwate wurden kurz darauf bereits Flutwellen von bis zu 80 Zentimetern gemeldet, wie der japanische TV-Sender NHK berichtete.

In der Atomruine Fukushima Daichi sowie in den Atomkraftwerken in den Präfekturen Miyagi sowie Aomori seien keine Unregelmässigkeiten festgestellt worden, meldete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf die Betreiber.

Die Behörden riefen Personen in der Nähe von Küstengebieten, Flüssen oder Seen auf sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Beim roten Punkt ereignete sich das Beben.
Beim roten Punkt ereignete sich das Beben.screenshot: earthquake.usgs.gov

Das Erdbebenzentrum lag im Meer in rund 35 Kilometer Tiefe, an der Ostküste Japans. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. (sda/dpa)

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