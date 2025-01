Du errätst nie, für wie viel ein Thunfisch bei Neujahrsauktion in Tokio versteigert wurde

Grösse und Gewicht der ersteigerten Fisches entsprechen in etwa denen eines Motorrads. «Der erste Thunfisch ist etwas, dass Glück bringen soll», sagte Onodera-Vertreter Shinji Nagao Journalisten nach der Versteigerung. «Wir wünschen uns, dass Menschen dies essen und ein wunderbares Jahr haben werden», fügte er hinzu.

Das ist der zweithöchste Preis, der jemals bei der jährlich stattfindenden Versteigerung erzielt wurde. Die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Onodera-Gruppe hat damit in den vergangenen fünf Jahren jeweils den höchsten Preis bei der Auktion gezahlt.

Bei der Neujahrsauktion auf dem Toyosu-Fischmarkt in Tokio ist ein Spitzenpreis erzielt worden. Der Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera bezahlte am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,19 Millionen Franken).

Der Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera bezahlte am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,19 Millionen Franken).

Der Sushi-Restaurant-Betreiber Onodera bezahlte am Sonntag für einen 276 Kilogramm schweren Blauflossen-Thunfisch 207 Millionen Yen (rund 1,19 Millionen Franken). Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bencic spaziert in Adelaide durch Quali +++ Hasler und Annen im Bob in Top 10

Im neuen Jahr weniger Alkohol trinken? Was Alkoholverzicht im Körper bewirkt

Robert Habeck warnt Elon Musk vor Einmischung in deutsche Politik

Selenskyj: Trumps Unberechenbarkeit kann Kiew nützen +++ Russland greift Kiew an

FCB verleiht Roméo Beney in Challenge League +++ GC leiht Bayern-Juwel aus

Warnung vor Eisregen: Wo und wieso du am Samstag gut aufpassen solltest

Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto – und es ist nicht das Tesla Model 3

Kanadischer Hockey-Influencer macht am Spengler Cup den gleichen Fehler wie wir alle

Festnahme an Schweizer Grenze: Mann soll Laden-Security in Italien erstochen haben

Ein 28-jähriger Togolese ist am Samstagmorgen an der italienisch-schweizerischen Grenze festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, am Freitag den Sicherheitschef eines Supermarktes im Zentrum von Bergamo I erstochen zu haben.