Geld für Rückkehr zur Erde – Fake-Astronaut betrügt Japanerin um Vermögen

Der Verdächtige bat die Frau dann um Geld für eine Rakete und «Landegebühren» für die Erde, sagte die Polizei. Die Frau akzeptierte die Bitte und überwies zwischen August und September Geld auf ein von der Person angegebenes Bankkonto. Als sie jedoch noch mehr Geld zahlen sollte, wandte sie sich an die Polizei.

Im Juni lernte die Japanerin den Fake-Astronauten über ein soziales Netzwerk kennen. Später kommunizierten sie über die Messaging-App Line. Wiederholt beteuerte der Astronaut seine Liebe zu der Frau und machte ihr einen Heiratsantrag, so die Polizei.

Die Polizei untersucht, ob eine Frau in Zentraljapan betrogen wurde, indem sie rund 4.4 Millionen Yen (etwa 30'000 Franken) an eine Person schickte, die sich als russischer Astronaut ausgab. Der angebliche Astronaut behauptete auf der Internationalen Raumstation zu arbeiten. Für die Rückkehr zur Erde brauche er Geld. Sobald er auf der Erde angekommen wäre, wollte er die 65-jährige Frau aus der Präfektur Shiga heiraten.

Nordkorea hat seine Serie an Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong Un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Diese seien von der westlichen Provinz Süd-Pyongan in Richtung Gelbes Meer gestartet und hätten nach einer Flugdauer von ungefähr 170 Minuten ihre 2000 Kilometer entfernten Ziele genau getroffen.