Auf einem schneebedeckten Gipfel in Zentraljapan stecken drei Snowboarder aus Israel fest. Wegen der Wetterbedingungen ist es Berichten zufolge für die Helfer schwierig, die Männer zu retten.

Donald Trump ist schon seit seiner ersten Amtszeit an einem Kauf von Grönland interessiert. Nun soll sein Sohn eine Reise in das arktische Land planen.

Der Sohn des designierten US-Präsidenten Donald Trump, Donald Jr., will nach Grönland reisen. Der 47-Jährige wird am Dienstag in der Hauptstadt Nuuk eintreffen, berichteten der US-Sender Fox News und das Portal «The Hill».