Japans Regierungschef Ishiba kündigt Rücktritt an

Japans Regierungschef Ishiba kündigt Rücktritt an

07.09.2025, 11:2707.09.2025, 11:27
Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba tritt nach weniger als einem Jahr im Amt zurück. Das kündigte er am Sonntagabend (Ortszeit) vor der Presse an. Ishiba sah sich in seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) wegen des Verlusts der Parlamentsmehrheit zunehmend Kritik und Rücktrittsforderungen ausgesetzt. Er beabsichtige, seine Aufgaben bis zur Wahl eines neuen Parteivorsitzenden zu erfüllen, sagte Ishiba.

Japan&#039;s Prime Minister Shigeru Ishiba listens as Panama&#039;s President Jose Raul Mulino delivers a speech during their joint announcement after their meeting at the prime minister&#039;s office ...
Japans Ministerpräsident Shigeru Ishiba.Bild: keystone

Seine Koalition aus LDP und ihrem Juniorpartner Komeito hatte im Juli bei der Wahl zum Oberhaus des Parlaments die Mehrheit verloren, nachdem sie im Oktober zuvor bereits die Mehrheit im mächtigeren Unterhaus eingebüsst hatte. Ishibas Koalition stellt seither eine Minderheitsregierung. (sda/dpa)

Dieses japanische Museum bereitet dich auf Extremsituationen vor
Video: watson
