Brandanschlag von Siedlern in Schule im Westjordanland

09.01.2026, 13:2209.01.2026, 13:22

Israelische Siedler haben palästinensischen Medienberichten zufolge ein Klassenzimmer in einer Schule im Westjordanland in Brand gesetzt.

Die Bewohner des Dorfes Dschalud südlich von Nablus konnten das Feuer demnach löschen. Da der Angriff ausserhalb der Unterrichtszeit stattgefunden habe, sei niemand verletzt worden. Israelischen Medien zufolge kam es auch zu Zerstörungen und Graffiti mit dem Wort «Rache».

FILE - A view of Israeli settlement of Maale Adumim, in the West Bank, Sunday, June 18, 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean, File) Mideast Wars
Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 haben Angriffe israelischer Siedler im Westjordanland zugenommen.Bild: keystone

In einer Stellungnahme bestätigte die israelische Armee die Brandstiftung in der Schule. Nach Berichten über Vandalismus seien Soldaten in das Dorf geschickt worden, hätten aber keine Verdächtigen gefunden.

Bei einem weiteren Zwischenfall in einem anderen Dorf seien mehrere palästinensische Fahrzeuge in Brand gesetzt und das Eigentum palästinensischer Einwohner beschädigt worden.

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 haben Angriffe israelischer Siedler im Westjordanland zugenommen. Allein im vergangenen Jahr kam es nach UN-Angaben zu fast 1'700 Übergriffen in 270 Orten sowie Angriffen auf landwirtschaftliche Flächen palästinensischer Bauern, etwa während der Olivenernte. (sda/dpa)

