Mann in Japan attackiert Menschen mit Gewehr und Messer

Zwei Polizisten sind tödlich verletzt worden. Bild: AP Kyodo News

In der japanischen Stadt Nakano soll ein maskierter Mann Medienberichten zufolge mehrere Menschen mit einem Jagdgewehr und einem Messer attackiert haben.

Zwei Polizisten seien tödlich verletzt worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Donnerstag. Zwei weitere Menschen wurden demzufolge verletzt. Was genau passiert ist, war zunächst unklar.

Die Polizei umstelle ein Gebäude, in das der Verdächtige geflüchtet sei. Die Behörden hätten am Nachmittag (Ortszeit) einen Notruf erhalten, in dem von einem Messerangriff die Rede gewesen sei. Nakano lieg in der Präfektur Nagano auf der Hauptinsel Honshu. (oee/sda/dpa)