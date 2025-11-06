wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Justiz

50 Autos in Hanau Deutschland mit Blut-Hakenkreuzen beschmiert

Fast 50 Autos in Hanau mit Blut-Hakenkreuzen beschmiert

Die Polizei schreibt von einer «schaurigen Entdeckung»: Jemand hat in Hanau Autos, Hauswände und Briefkästen beschmiert – eine ganze Nachbarschaft ist voll mit Blut-Hakenkreuzen.
06.11.2025, 09:0306.11.2025, 09:03
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Hanau rund 50 Autos sowie zudem mehrere Briefkästen und Hauswände mit Blut besudelt. Die meisten Schmierereien hätten Hakenkreuze dargestellt, sagte Polizeihauptkommissar Thomas Leipold t-online. «Auf mehr als der Hälfte der Fahrzeuge war das verbotene Symbol zu sehen», erklärte der Sprecher.

Hakenkreuze aus Blut auf Autos in Hanau DE
Eines der beschmierten Autos: Insgesamt sind rund 50 Fahrzeuge betroffen.Bild: Polizei

Das erste mit einem Hakenkreuz aus Blut versehene Auto entdeckte ein Mann am Mittwochabend gegen 22.40 Uhr im Stadtteil Lamboy. Das Hakenkreuz prangte auf der Motorhaube seines Wagens.

Bisher keine verletzten Personen festgestellt

In der Folge stellten Beamte immer mehr Schmierereien in der Nachbarschaft fest. Betroffen waren insgesamt fünf Strassen. Ein Schnelltest ergab laut Polizeisprecher Leipold mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Bei dem Blut handelte es sich um Menschenblut.

Jetzt rätseln die Beamten, woher dieses Menschenblut stammt. «Dazu gibt es noch keinen Ansatz», teilte die Polizei mit. «Verletzte Personen sind in dem Zusammenhang bislang nicht bekannt geworden.»

Manchmal erschien das Blut wässrig und verdünnt

Sprecher Leipold: «Es war aber auch nicht so viel Blut, dass man denkt, da hat jemand sein Leben verloren.» Manchmal hafteten demnach nur ein paar Tropfen an einem Wagen. Manchmal erschien das Blut wässrig und verdünnt.

Da um 16 Uhr noch alles in Ordnung war, müssen der oder die Täter irgendwann danach durch die Siedlung gezogen sein. Die Polizei hält es für möglich, dass die Zahl der beschmierten Autos steigt: «Im Hellen entdeckt vielleicht noch der ein oder andere weitere Beschmutzungen», sagte Leipold.

Diese Artikel könnten dich auch interesieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt
1 / 25
Sie waren «Golden Boys»: Zum besten Talent der Welt gekürt

2025: Désiré Doué (Paris Saint-Germain).
quelle: keystone / christopher neundorf
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Frachtflugzeug geht bei Start in Flammen auf – mindestens 7 Tote
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
3
Norwegen testet chinesischen Autobus – und erlebt sein ferngesteuertes Wunder
4
Die Demokraten räumen ab – für Trump ist klar, weshalb er verloren hat
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
«Ist es peinlich, einen Freund zu haben?» – Vogue-Beitrag sorgt für heftige Diskussionen
3
Ab 2029 erhalten alle ein elektronisches Patientendossier – das Wichtigste in 5 Punkten
4
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
5
Die Demokraten haben ihr Erfolgsrezept gegen Trump
Meistgeteilt
1
Mindestens elf Tote bei Brand in Seniorenheim in Bosnien
2
USA reduzieren Flugverkehr wegen Shutdown +++ Trump bekräftigt Atomwaffentests
3
Capela siegt mit Rockets zum 5. Mal in Serie +++ Neuer Prozess um Maradona-Tod
4
Mit diesen Produkten löst du dich von US-Techkonzernen und anderen Demokratie-Feinden
5
Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar
Britische Behörden lassen erneut Häftling irrtümlich frei
Die britische Polizei fahndet schon wieder nach einem irrtümlich aus dem Gefängnis entlassenen ausländischen Straftäter. Der 24 Jahre Algerier sei bereits seit vergangenem Mittwoch frei, wie die Metropolitan Police der BBC mitteilte.
Zur Story