René Benko plädiert vor Gericht in Innsbruck auf unschuldig

René Benko war die letzten Monate in Österreich in Untersuchungshaft. Bild: keystone

Benko vor Gericht – Ex-Milliardär plädiert auf «nicht schuldig»

Im Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko um eine mögliche Schädigung seiner Gläubiger hat die Verteidigung die Vorwürfe zurückgewiesen. Benko habe im Herbst 2023 nicht kriminell gehandelt, sondern vielmehr «bis zur körperlichen Selbstaufgabe» um sein Lebenswerk gekämpft, sagte sein Anwalt Norbert Wess vor dem Landgericht Innsbruck. Benko bekannte sich in beiden Anklagepunkten als «nicht schuldig».



Die Staatsanwältin beschrieb in ihrem Eröffnungsplädoyer, wie Benko eigentlich vorhandenes Geld «beiseite geschafft» und nicht zur Befriedigung seiner Gläubiger verwendet haben soll. Benko habe selbst die «ungewöhnliche Idee» gehabt, für ein «renovierungsbedürftiges und gar nicht bewohnbares Haus» auf der Innsbrucker Hungerburg im Oktober und November 2023 eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung in Höhe von 360'000 Euro für vier Jahre zu leisten.

Bei einer Verurteilung würden René Benko bis zu 10 Jahre Haft drohen. Bild: keystone

Dies habe er über die RB Immobilien GmbH, eine Tochtergesellschaft der Laura Privatstiftung, gemacht. Damit wollte der 48-Jährige – der die Ausführungen der Staatsanwältin immer wieder mit leichtem Kopfschütteln quittierte – «den Wohnsitz langfristig für seine Familie sichern. Er weiss aber, dass er bald insolvent sein wird», hielt die öffentliche Anklägerin mit Blick auf die sich zu diesem Zeitpunkt bereits abzeichnende Insolvenz fest.

Verteidiger: Mietrecht hat einen Wert

Laut Anklage hat Benko einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss für vier Jahre in Höhe von etwa 360'000 Euro für ein Anwesen bezahlt. Ausserdem habe er 300'000 Euro an seine Mutter überwiesen, so der Verdacht. Das Mietrecht habe einen Wert, zumal der Vorschuss rückzahlungsfähig gewesen sei, sagte dagegen der Verteidiger.

Für den Ex-Milliardär war es nach neun Monaten in Untersuchungshaft der erste Auftritt in der Öffentlichkeit. Er erschien in dunklem Anzug, weissem Hemd und roter Krawatte. Er wirkte deutlich schmäler als zuletzt. Den Vortrag der Staatsanwaltschaft verfolgte er mit Kopfschütteln und verschränkten Armen. Bei den Angaben zur Person erklärte er, dass er über kein Einkommen verfüge. Zur Frage von Vermögen und Schulden wollte er sich nicht äussern.

«Was nicht passt, wird passend gemacht»

Den zweiten Vorwurf bezeichnete sie als die «Rückschenkung der Schenkung». Benko habe sich Ende November 2023 über seine Mutter – weil er selbst kein Begünstigter ist – 1,5 Millionen Euro aus der Ingbe-Stiftung auszahlen lassen. Damit habe er «diverse private Zahlungen, etwa für Möbel und Inneneinrichtung, geleistet. Die übrigen 300'000 Euro habe er »seinen Gläubigern nicht zugestanden" und zahlte das Geld an die Mutter zurück.

Benko wird vorgeworfen Vermögenswerte zur Seite geschafft zu haben. Bild: keystone

Für die Staatsanwältin agierte Benko als jemand, der trotz Konkurses «seinen luxuriösen Lebensstil» nicht aufgeben wolle. Insgesamt sei er nach dem Motto «Was nicht passt, wird passend gemacht» vorgegangen. Dabei führte sie «nachträgliche Schenkungsvereinbarungen» ins Treffen und zitierte aus Chats mit seiner Schwester, die zeigen würden, dass Benko die Geschicke der Stiftungen geleitet habe.

Acht Zeugen geladen

Die Staatsanwaltschaft erinnerte an die bereits publizierten und vom Insolvenzverwalter anerkannten Forderungen an Benko als Einzelunternehmer in Höhe von 45 Millionen Euro. Zu seinen Glanzzeiten galt der Investor als mehrfacher Milliardär. Das von ihm gegründete Immobilien- und Handelsimperium Signa war ab Herbst 2023 zusammengebrochen.

Apropos Familie: Schwester, Mutter und Ehefrau Benkos machten als Angehörige von ihrem Recht Gebrauch, nicht als Zeuginnen vor Gericht erscheinen zu müssen.

Enormes Medieninteresse bei Prozess

Der Prozess war unter enormen Medieninteresse gestartet. Rund 70 Medienvertreter aus dem In- und Ausland waren im Grossen Schwurgerichtssaal anwesend, als Benko unter Blitzlichtgewitter sichtlich erschlankt erschien. Die Verhandlung war für zwei Tage anberaumt, mit einem Urteil wird Mittwochabend gerechnet.

Die Verhandlung dauert voraussichtlich zwei Tage. Bild: keystone

Benko wird vorgeworfen, im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert bzw. geschmälert zu haben, indem er Vermögenswerte beiseitegeschafft und den Gläubigern entzogen haben soll. Verschoben haben soll er sie in Gesellschaften und Privatstiftungen sowie zu seiner Mutter.

Und dies alles zu einer Zeit ab Herbst 2023, als die Konkurseröffnung bereits absehbar gewesen sei und er bereits mit Zahlungsschwierigkeiten zu kämpfen gehabt habe, so der Tenor der Anklage der WKStA. (sda/awp/apa)