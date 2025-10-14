wechselnd bewölkt12°
René Benko plädiert vor Gericht in Innsbruck auf unschuldig – vertagt

epa12452397 Rene Benko arrives at the main hearing in the criminal case against him for fraudulent bankruptcy at the Innsbruck Regional Court in Innsbruck, Austria, 14 October 2025. The defendant is a ...
René Benko war die letzten Monate in Österreich in Untersuchungshaft. Bild: keystone

Prozess gegen Benko nach zwei Stunden auf Mittwoch vertagt

14.10.2025, 11:0914.10.2025, 11:57

Nach nur zwei Stunden ist der erste Prozesstag gegen den österreichischen Investor René Benko beendet worden. Das Verfahren werde am Mittwoch wie geplant fortgesetzt, entschied die Richterin am Landgericht Innsbruck.

Grund für die Entscheidung war der Umstand, dass sich Benko nicht ausführlich zu den Vorwürfen äussern wollte. Die Befragung von Zeugen war erst für Mittwoch vorgesehen. Zuvor hatte sich Benko zu den beiden Anklagepunkten als «nicht schuldig» bekannt.

epa12452423 Rene Benko (C) and his lawyers, Hon.-Prof. Dr. Norbert Wess (L) and Dr. Thomas Pillichshammer (R), attend the main hearing in the criminal case against Benko for fraudulent bankruptcy at t ...
Bei einer Verurteilung würden René Benko bis zu 10 Jahre Haft drohen.Bild: keystone

Laut Anklage hat der 48-Jährige versucht, seine Gläubiger zu schädigen. So habe er kurz vor der Insolvenz seines Immobilien- und Handelsimperiums Signa einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss für vier Jahre in Höhe von etwa 360'000 Euro für ein Anwesen bezahlt. Ausserdem habe er 300'000 Euro an seine Mutter überwiesen.

epa12452429 A courtroom is seen prior to the main hearing in the criminal case against Rene Benko for fraudulent bankruptcy at the Innsbruck Regional Court in Innsbruck, Austria, 14 October 2025. The ...
Benko wird vorgeworfen Vermögenswerte zur Seite geschafft zu haben.Bild: keystone

Die Verteidigung wies unter anderem darauf hin, dass das Mietrecht einen Wert habe, zumal der Vorschuss rückzahlungsfähig gewesen sei. Der Strafrahmen reicht bis zu zehn Jahren Haft. (awp/sda/dpa)

