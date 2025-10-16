Diane Keatons Familie wendet sich an die Öffentlichkeit – und gibt Todesursache bekannt

Vergangene Woche ist Hollywood-Ikone Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben. Nun hat sich ihre Familie gegenüber dem US-Magazin «People» erstmals zum Tod der Schauspielerin geäussert.

Diane Keaton wurde 79 Jahre alt. Bild: keystone

«Die Familie Keaton ist sehr dankbar für die aussergewöhnlichen Botschaften der Liebe und Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen für ihre geliebte Diane erhalten hat», so ihre Familie. Zudem wird in einem Schreiben die Todesursache bekannt gegeben: Keaton starb am 11. Oktober an einer Lungenentzündung.

Weiter erinnert ihre Familie an das Engagement der Schauspielerin. «Sie liebte ihre Tiere und setzte sich unermüdlich für Obdachlose ein», heisst es. Wer ihr eine letzte Ehre erweisen wolle, solle deshalb eine Spende an eine lokale Tafel oder an ein Tierheim tätigen.

Wie eine Quelle gegenüber «People» berichtet, kam Keatons Tod überraschend. Ihr Gesundheitszustand habe sich wenige Tage vor ihrem Tod innert kurzer Zeit verschlechtert. «In ihren letzten Monaten war sie nur von ihren engsten Familienangehörigen umgeben, die sich dafür entschieden hatten, alles sehr privat zu halten. Selbst langjährige Freunde waren sich nicht vollständig darüber im Klaren, was vor sich ging», wird berichtet.

Diane Keaton war eine international bekannte Schauspielerin, Filmproduzentin und Filmregisseurin. Bekannt wurde sie durch die Rolle der Kay Adams, der Geliebten von Michael Corleone, in Francis Ford Coppolas Mafiaepos «Der Pate» (1972) sowie dessen Fortsetzungen «Der Pate – Teil II» und «Der Pate III». Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens «Der Stadtneurotiker» (1977) wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. (dab)