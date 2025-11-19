freundlich
Nordmazedonien :Prozess zu Disco-Brand mit 63 Toten beginnt

Prosecutors first row, defendants and lawyers background are seen inside a courtroom near Skopje, North Macedonia, on Wednesday, Nov. 19, 2025, ahead the start of the trial over the Kocani nightclub f ...
Beim Prozess soll geklärt werden, inwieweit Behörden und Nachtclub-Personal für die Katastrophe vom März dieses Jahres verantwortlich waren.Bild: keystone

63 Tote: Prozess zu Disco-Brand in Nordmazedonien beginnt

19.11.2025, 13:18

Nach dem verheerenden Brand in einem Nachtclub im nordmazedonischen Kocani mit 63 Toten beginnt in der Hauptstadt Skopje der Prozess. Dabei soll geklärt werden, inwieweit Behörden und Nachtclub-Personal für die Katastrophe vom März dieses Jahres verantwortlich waren. 35 Personen sowie drei Unternehmen sind angeklagt. Mit der Anklage haben sich 15 Staatsanwälte befasst.

Die Vorsitzende Richterin Dijana Gruevska Ilievska rechnet mit einem sehr langen Prozess, der auch Jahre dauern könne, wie sie dem nordmazedonischen Portal «mkd.mk» zufolge zum Auftakt der Verhandlung im Gerichtssaal der Justizvollzugsanstalt Idrizovo sagte.

Zu dem Brand im Club «Pulse» in der Kleinstadt Kocani, 100 Kilometer östlich von Skopje, war es in der Nacht vom 15. zum 16. März gekommen, nachdem eine für die Bühnen-Show eingesetzte Funkenmaschine die aus leicht entflammbarem Material bestehende Deckenkonstruktion entzündet hatte. 59 Menschen starben sofort, weitere vier erlagen später ihren schweren Brandverletzungen. Insgesamt gab es damals rund 200 Verletzte. Von diesen wurden 115 unter anderem mit Hilfe der EU ins Ausland gebracht, weil Nordmazedoniens Krankenhäuser mit der komplexen Behandlung so schwerer Brandwunden überfordert waren.

Bereits erste Ermittlungen hatten ergeben, dass Brandschutzvorgaben nicht eingehalten wurden und es Zweifel an der Legalität der Betriebsgenehmigung für das Lokal gebe. Danach hatten mehrfach tausende Menschen in Skopje in Strassenkundgebungen ihre Wut auf die Behörden bekundet. Sie vermuten Korruption als Hintergrund des Unglücks. (sda/dpa)

