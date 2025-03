Mindestens 50 Tote bei Nachtklub-Brand in Nordmazedonien

Bei einem Diskotheken-Brand in der nordmazedonischen Kleinstadt Kocani sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium des Balkanlandes.

5 Jahre Corona-Pandemie: Diese Bilder bleiben unvergessen

Vor fünf Jahren herrschte auf der ganzen Welt Chaos. Diese Momente haben uns seit Beginn der Corona-Pandemie geprägt.

Am 11. März 2020 rief die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Corona als weltweite Pandemie aus. Regierungen verhängten drastische Massnahmen: Lockdowns, Reisebeschränkungen und Ausgangssperren. Während Städte leergefegt waren, kämpften Krankenhäuser mit überfüllten Intensivstationen und einem Mangel an medizinischer Ausrüstung. Auf der Welt herrschte Chaos – bevor sie stillstand.