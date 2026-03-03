Der Schweizer wurde dank der Zusammenarbeit von internationalen Ermittlern überführt. Bild: APLE

Schweizer in Kambodscha wegen Missbrauchs von 8-Jähriger angeklagt

Ende Februar ist in der kambodschanischen Stadt Phnom Penh ein 47-jähriger Schweizer festgenommen worden. Ihm werden unter anderem sexuelle Handlungen mit Minderjährigen vorgeworfen. Nun wurde er angeklagt.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen von internationalen Ermittlungen, bei denen auch Schweizer und australische Behörden sowie Kinderschutzorganisationen involviert waren, berichtet die Organisation APLE Cambodia (Action Pour Les Enfants). Der 47-jährige Schweizer sei am 20. Februar festgenommen worden.

Schweizer soll 8-jähriges Mädchen missbraucht haben

Nun wurde er angeklagt. Die Vorwürfe: Herstellung von Kinderpornografie, Geschlechtsverkehr mit Minderjährigen unter 15 Jahren und unsittliche Handlungen mit Minderjährigen unter 15 Jahren.

Der Mann soll ein achtjähriges Mädchen sexuell missbraucht haben, heisst es in einer Mitteilung. Das soll mehrfach im Jahr 2025 geschehen sein. Das Mädchen werde derzeit psychologisch betreut.

Welche Strafe dem Schweizer nun droht

Monatelange Ermittlungen hätten den Schweizer schliesslich überführt. Angestossen wurden sie von den australischen und Schweizer Behörden. In Kambodscha wurden dann mögliche Opfer identifiziert. Die Polizei beschlagnahmte zudem kinderpornografisches Material.

Welche Strafe ihn nun erwartet, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Im Jahr 2019 war ein Israeli wegen des sexuellen Missbrauchs von minderjährigen Buben zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Eine Auswertung von APLE aus dem Jahr 2015 zeigte, dass von 26 Verurteilungen, bei denen teilweise bis zu 20 Jahre Gefängnis möglich gewesen wären, kein Urteil über neun Jahren Haft lag. (vro)