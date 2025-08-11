sonnig22°
Anwältin von Josef Fritzl fordert seine Entlassung

epa01670112 Defendant Josef F. during the fourth day of his trial for incest on 19 March 2009, at the provincial courthouse in St. Poelten. Josef F., the Austrian father on trial for imprisoning and r ...
Der mittlerweile 90-jährige Josef Fritzl wurde zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Bild: EPA

Anwältin von Josef Fritzl fordert seine Entlassung

11.08.2025, 10:4511.08.2025, 10:45
Die Anwältin des verurteilten Josef Fritzl, Astrid Wagner, fordert, dass ihr Mandat aus dem Gefängnis entlassen werden soll. Dies berichtet «heute.at».

Die Strafverteidigerin sagt, dass Fritzl alle Voraussetzungen für eine Haftentlassung erfülle. Josef Fritzl leidet an Demenz. Seine Anwältin sagt, dass Fritzl laut gerichtsmedizinischen Gutachten keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr sei.

Zusätzlich habe er die Mindesthaftstrafe von 15 Jahren abgesessen. Nach einer entsprechenden Vorbereitung würde der Entlassung nichts mehr im Wege stehen. Dies führte Wagner auch in ihrem Podcast «Plädoyer für Verbrecher» aus. Dort sagt sie auch, dass Fritzl noch erleben wolle, dass er aus dem Gefängnis komme. Dieses sei nicht mehr der richtige Ort für den 90-jährigen.

Von der Liebe zu einem Serienmörder zur Strafverteidigerin von Josef Fritzl

Im Mai 2024 wurde Fritzl aus dem Massnahmen- in den Normalvollzug verlegt. Eine vorzeitige Haftentlassung wurde 2024 jedoch abgelehnt.

Die Strafverteidigerin hat nun einen neuen Antrag auf bedingte, vorzeitige Entlastung für Fritzl gestellt.

Josef Fritzl wurde 2008 wegen Mordes, Vergewaltigung, Inzest, sklavenähnlicher Ausbeutung, Nötigung und Freiheitsentziehung zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Fritzl hatte 1984 seine damals 18-jährige Tochter im Keller des Familienhauses festgehalten. In den darauffolgenden 20 Jahren vergewaltigte er sie tausendfach und zeugte sieben Kinder mit ihr. (nib)

Mehr zu Josef Fritzl:
Themen
Bekloppt «parkierte» E-Trottis
1 / 12
Bekloppt «parkierte» E-Trottis

Wir steigen steil ein: Ein klassischer E-Trotti-Turm. Was man halt so mit den Dingern macht.
quelle: amber vetter
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
