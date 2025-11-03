recht sonnig11°
DE | FR
burger
International
Justiz

Block Prozess: Christina Block darf Kinder nicht mehr sehen

Christina Block: Steakhaus-Erbin darf Kinder nicht mehr sehen

Die Steakhauserbin Christina Block hat das Sorge- und Umgangsrecht für ihre Kinder Klara und Theodor verloren. Ein dänisches Gericht entschied letztinstanzlich.
03.11.2025, 16:0003.11.2025, 16:00
Ein Artikel von
t-online

Im Streit um das Sorge- und Umgangsrecht von zwei Kindern der Steakhauserbin Christina Block hat ein dänisches Gericht geurteilt: Wie zuerst die «Bild»-Zeitung berichtete, darf Block ihre Kinder Klara und Theodor nicht mehr sehen.

03.09.2025, Hamburg: Anwalt Ingo Bott (l-r), Verteidiger von Block, Christina Block, deutsche Gastronomin und Unternehmerin, und Anw
Ein Gericht in Dänemark untersagt Christina Block den Kontakt zu zwei Kindern.Bild: keystone

Der Vater der Kinder, Stephan Hensel, bestätigte t-online: Er habe nun das alleinige Sorgerecht. Das Urteil sei am Montag gegen 10 Uhr gefallen.

Hensels Anwalt Philip von der Medien erklärte: "Es ist damit endgültig entschieden, dass es im Interesse der Kinder ist, bei ihrem Vater zu leben." Es gebe kein weiteres Rechtsmittel, weder in Dänemark noch in Deutschland.

Rein theoretisch existiert allerdings noch eine höhere Instanz in Dänemark, das Oberste Gericht in Kopenhagen. Dies lässt jedoch in der Regel nur sehr aussergewöhnliche Fälle zur erneuten rechtlichen Prüfung zu.

Kinder laut Gericht schwer traumatisiert

Bereits im Mai hatte ein dänisches Familiengericht ein Urteil in dem Fall gesprochen, gestützt auf Aussagen der Kinder zu Erfahrungen im Haushalt der Mutter. Christina Block hatte Berufung eingelegt und das alleinige Sorgerecht gefordert, zumindest aber das gemeinsame Sorgerecht sowie einen begleiteten Umgang. Die Berufung wurde jetzt vom Landgericht von West-Dänemark zurückgewiesen.

Klara und Theodor sollen keinerlei Kontakt mehr zu ihrer Mutter haben, berichtete die "Bild". Laut dem dänischen Gericht seien die Kinder schwer traumatisiert und hätten deutlich und wiederholt erklärt, dass sie keinen Kontakt zu ihrer Mutter wünschten. Ein neues psychologisches Gutachten, wie von Christina Block gefordert, lehnte das Gericht ab.

Christina Block: "Bin erschüttert"

Christina Block zeigte sich schockiert. "Ich bin erschüttert über das Urteil in Dänemark", zitierte sie der "Focus". "Ich hatte gehofft, dass das dänische Gericht vor einer so weitreichenden Entscheidung endlich auch ein familienpsychologisches Gutachten bezüglich des seelischen Zustands unserer Kinder und der Erziehungsfähigkeit beider Elternteile verfügt."

Das dänische Landgericht befand allerdings, es lägen bereits umfangreiche Belege vor, darunter Schulberichte und mit den Kindern geführte Gespräche. Der Vater habe die Kinder nicht von der Mutter entfremdet. Eine erneute Untersuchung würde den Kindern nur schaden.

Entführungsprozess in Hamburg

Christina Block steht aktuell in Hamburg vor Gericht. Die 52-Jährige ist angeklagt, während des Sorgerechtsstreits um Klara und Theodor den Auftrag erteilt zu haben, ihre Kinder in der Silvesternacht 2023/24 aus der Obhut ihres Ex-Manns in Dänemark zu entführen. Die Tochter des Gründers der Steakhaus-Kette "Block House", Eugen Block, bestreitet das. Es gibt sechs Mitangeklagte.

Hensels Anwalt von der Meden erhofft sich nun auch Auswirkungen des dänischen Urteils auf den Prozess in Deutschland. "Das Gericht hat auch festgestellt, dass es niemals eine Entfremdung gegeben hat, sondern die Kinder frei ihren Willen gebildet haben", erklärte er t-online. "Ich hoffe, dass im Strafverfahren gegen Christina Block die haltlosen Behauptungen der Entfremdung nun aufhören."

Block will juristisch gegen Entscheidung vorgehen

Block kündigte unterdessen an, im Sorgerechtsstreit nicht aufgeben zu wollen. Notfalls werde sie den Fall auch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen. "Jedes Kind und jedes Elternteil hat ein Menschenrecht auf Umgang miteinander", erklärte sie.

Seit mehr als vier Jahren habe sie keinen persönlichen Kontakt zu ihren Kindern. Es sei eine "unerträgliche Situation", so Block. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Schweizer Spieler der U17-WM 2009
1 / 25
So sahen die Schweizer Spieler der U17-WM 2009 aus
quelle: ap / segun ogunfeyitimi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Jeder Tag ist wie Halloween, aber ohne die Süssigkeiten» – Barack Obama kritisiert Trump-Regierung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Trump-Umfeld zieht sich auf Militärbasen zurück
5
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
Meistkommentiert
1
«Juso will Erben bluten sehen»: Das Streitgespräch zur Erbschaftssteuer
2
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
3
«Wirklich wüst»: So gruselig war die AKW-«Arena»
4
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
5
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
Meistgeteilt
1
Tote Zivilisten bei russischen Angriffen ++ Russen rücken in Pokrowsk weiter vor
2
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
3
Freuler verpasst restliche WM-Quali +++ Weltrekord: Malinin steht sechs Vierfach-Sprünge
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Trump: Ohne Zölle fährt US-Wirtschaft «zur Hölle» +++ Kein Krieg gegen Venezuela erwartet
Amerikaner leiden unter Shutdown – FBI-Chef Patel jettet trotzdem zu Wrestling-Match
Ein Flug mit einem FBI-Jet zu einem Auftritt seiner Freundin bringt Behördenchef Kash Patel in Bedrängnis. Nun muss ein langjähriger Mitarbeiter gehen.
Seit mehr als einem Monat befindet sich die US-Regierung im «Shutdown» und darf nur sehr limitiert Geld ausgeben – aber für einen Privatflug des FBI-Chefs reichen die Mittel offenbar noch. So flog Kash Patel in dieser Woche zu einem Wrestling-Event, bei dem seine Freundin als Sängerin auftrat – in einer Maschine des FBI. Jetzt reagiert Patel auf die Kritik an seinem Ausflug, indem er offenbar einen langjährigen Mitarbeiter feuert.
Zur Story