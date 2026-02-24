bedeckt, wenig Regen
International
Kanada

Nach Amoklauf in Dorf: Kanada lädt OpenAI-Leute vor

Nach Amoklauf in Dorf: Kanada lädt OpenAI-Leute vor

Etwa zwei Wochen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Kanada werfen die Chatbot-Unterhaltungen der mutmasslichen Täterin und der Umgang der Plattformbetreiber mit solchen Inhalten Fragen auf.
24.02.2026, 04:3624.02.2026, 04:36

Das leitende Sicherheitsteam des ChatGPT-Entwicklers OpenAI werde heute zu Gesprächen in Ottawa erwartet, sagte der kanadische Minister für Künstliche Intelligenz, Evan Solomon.

People pay their respects at a memorial on the steps of the Town Hall following a vigil the previous day in Tumbler Ridge, B.C., Saturday, Feb. 14, 2026. (Christinne Muschi/The Canadian Press via AP) ...
Die Täterin von Tumbler wurde von OpenAI gesperrt.Bild: keystone

Zuvor war bekanntgeworden, dass OpenAI das Konto der mittlerweile toten Tatverdächtigen im Juni gesperrt hatte, weil diese den KI-Chatbot zur «Förderung gewalttätiger Aktivitäten» missbraucht habe, berichtete der Sender CBC. Die Aktivitäten des Kontos hätten die Schwelle für eine Weiterleitung an die Strafverfolgungsbehörden aber nicht erreicht, zitierte der Sender aus einer Stellungnahme von OpenAI. «Wir wollen ein besseres Verständnis dafür bekommen, was geschieht und wie OpenAI vorgeht», erklärte Minister Solomon.

Anfang Februar waren im westkanadischen Ort Tumbler Ridge acht Menschen getötet worden, sechs davon in einer Schule. Die mutmassliche Täterin tötete sich selbst. Unter den Opfern waren Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft sowie die Mutter und der Stiefbruder der mutmasslichen Schützin. Laut Polizei war bekannt, dass die Verdächtige psychische Probleme hatte.

Es handelt sich laut kanadischen Medien um den schlimmsten Vorfall dieser Art an einer Ausbildungsstätte in dem nordamerikanischen Land seit 1989. (sda/dpa)

Tatverdächtige tötete Mutter und Bruder – die neusten Punkte zum Angriff in Kanada
