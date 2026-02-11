wechselnd bewölkt
10 Tote nach Schüssen in Schule und Dorf in Kanada

Angriff auf Schule: Mindestens 10 Tote und Dutzende Verletzte nach Schüssen in Kanada

Ein Schütze hat in Kanada mindestens zehn Menschen getötet und etwa zwei Dutzend weitere verletzt.
11.02.2026, 04:1611.02.2026, 06:14

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert. Bei der Ankunft hätten Beamte sechs Tote entdeckt. Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine weitere Person sei auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

tumbler ridge shooting canada 10.2.26
Im Örtchen Tumbler Ridge leben nur 2700 MenschenBild: screenshot cbc

Der mutmassliche Täter sei ebenfalls tot, erklärte die Polizei in der westlichen Provinz British Columbia. An einem zweiten Ort, der wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden. Etwa 25 weitere Personen werden demnach wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt.

Über den Hintergrund der Tat war zunächst nichts bekannt. Auch ob es sich bei den Toten um Kinder oder Lehrkräfte handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Der kanadische Premierminister reagierte mit Bestürzung auf den Vorfall. Er sei «zutiefst erschüttert», schrieb Mark Carney auf der Plattform X. «Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gelten den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten Angehörige verloren haben.»

Polizei fahndete nach Frau in Kleid

Die Polizei hatte Menschen in der Gegend mehrere Stunden lang dazu aufgerufen, ihre Türen zu verriegeln und ihre Häuser oder Geschäfte bis auf weiteres nicht zu verlassen.

Laut dem kanadischen Sender CBC hat die Polizei die Identität des mutmasslichen Schützen inzwischen geklärt. Am Nachmittag war dem Sender zufolge nach einer «Frau in einem Kleid» gefahndet worden. Aus Datenschutzgründen und zum Schutz der Ermittlungen würden derzeit aber keine genaueren Details bekanntgeben, hiess es.

Der Ort Tumbler Ridge liegt Luftlinie rund 700 Kilometer nordöstlich von Vancouver. Laut eigenen Angaben zählt die Gemeinde etwa 2700 Einwohner. In Kanada kommt es deutlich weniger häufig zu Schusswaffengewalt als im südlichen Nachbarland USA, wo es häufig vergleichbare Vorfälle gibt. In Kanada leben mit gut 40 Millionen Menschen aber auch deutlich weniger Personen als in den USA (ca. 348 Millionen).(sda/dpa)

