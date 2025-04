SUV rast in Vancouver in Menschenmenge – mehrere Todesopfer

Bei einem Festival in der kanadischen Grossstadt Vancouver kamen mehrere Menschen ums Leben, nachdem ein Auto in die Menschenmenge gerast ist. Die Hintergründe sind noch unklar.

Neben mehreren Toten gibt es auch zahlreiche Verletzte, wie der kanadische Nachrichtensender Global News schreibt.

Menschen kümmern sich am Tatort um Verletzte. Bild: x

Was genau passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei von Vancouver hat den Vorfall bestätigt. Der Amokfahrer konnte festgenommen werden.

Er sei um 20 Uhr Ortszeit (3 Uhr am Sonntagmorgen nach Schweizer Zeit) mit einem Auto in eine Menschenmenge am Lapu-Lapu-Festival gefahren, einer Veranstaltung der philippinischen Gemeinschaft Vancouvers.

Der Bürgermeister Vancouvers, Ken Sim, bezeichnete den Vorfall als «schrecklich». Man tue alles, um so rasch wie möglich mehr Informationen bekanntgeben zu können.

