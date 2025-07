Nach einem israelischen Luftangriff steigt am 29. Juli 2025 im nördlichen Gazastreifen Rauch auf. Bild: keystone

Jetzt appellieren auch Israelis in der Schweiz an Cassis

Der Bundesrat soll seine Kanäle nutzen, um Druck auf die Regierung Netanyahu zu machen, Gaza sofort für Hilfslieferungen zu öffnen.

Ob frühere Bundesratsmitglieder, ehemalige Diplomatinnen und Diplomaten oder mehr als 200 Mitarbeitende des Aussendepartements: Sie alle haben in den vergangenen Wochen mehr Engagement vom Gesamtbundesrat und von Aussenminister Ignazio Cassis gegen den Horror in Gaza verlangt. In einem Brief appellieren jetzt laut Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) auch 45 in der Schweiz lebende israelische Staatsbürger an Cassis, mehr Engagement zu zeigen.

Der Bundesrat solle «seine diplomatischen Kanäle dafür nutzen, um die israelische Regierung dazu zu bewegen, Gaza für die sofortige und uneingeschränkte Lieferung von Nahrungsmitteln und humanitärer Hilfe zu öffnen», steht im Brief. Die Schweiz sei wegen ihrer humanitären Tradition in einer «einzigartigen Position, um weiteren zivilen Todesopfern vorzubeugen».

Ein Sprecher des Aussendepartements sagt, man erhalte diverse Bürgerbriefe, diese würden in der Regel individuell beantwortet. Vorwürfe, dass man von Cassis nicht viel höre zur Situation in Gaza, weist der Sprecher mit Hinweis auf vergangene Verlautbarungen zurück. So habe Cassis kürzlich auch die scharfe Erklärung von 28 Aussenministern unterzeichnet, in der das sofortige Ende des Gaza-Krieges wie auch der Siedler-Gewalt im Westjordanland gefordert wird. (CHMedia/hay)