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Frankreich: Macron will monatlichen Offline-Tag und Social-Media-Verbot

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Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht vor Schülerinnen und Schülern.Bild: keystone

Frankreich: Macron will monatlichen Offline-Tag für Jugendliche

16.04.2026, 16:0816.04.2026, 16:08

Einen Tag im Monat offline – das will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für Kinder und Jugendliche.

An dem Tag solle man etwa lesen, schreiben, Theater spielen, Zeit mit anderen verbringen und wieder etwas gemeinsam aufbauen, sagte Macron in Villers-Cotterêts vor Schülerinnen und Schülern. Wie ein solcher Tag ganz genau umgesetzt werden soll, sagte Macron nicht. Geplant ist, dass der Tag im Bildungskontext verankert wird, dann aber idealerweise auch zu Hause fortgeführt wird.

Der französische Staatschef sagte, Kindern und Jugendlichen werde durch soziale Medien Aufmerksamkeit geklaut. Man gewöhne sich immer mehr daran, vor einem Bildschirm zu sein. Ein Buch zu lesen, einen Film zu schauen oder auch Geduld mit anderen zu haben, werde daher schwieriger. Mit der schwindenden Aufmerksamkeit gehe auch ein Einsamkeitsproblem einher.

Macron betonte erneut, dass er soziale Medien für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren verbieten möchte. Ein entsprechendes Gesetz dazu ist im Parlament bereits in Arbeit und soll nach Macrons Willen schon zum neuen Schuljahr greifen. Am späteren Nachmittag wollte sich der französische Präsident zudem mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs über das Thema Social-Media-Verbot austauschen. (nil/sda/dpa)

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