sonnig29°
DE | FR
burger
International
Kinder

In Portugal ausgesetzte Kinder zurück in Frankreich

2017 AP YEAR END PHOTOS - A child is silhouetted against water falling from a fountain outside the Lisbon Oceanarium in Lisbon, Portugal, on Jan. 17, 2017. (AP Photo/Vadim Ghirda)
Vor dem Oceanarium in Lissabon, Portugal, zeichnet sich die Silhouette eines Kindes vor dem Wasser ab. (Symbolbild)Bild: AP

In Portugal ausgesetzte Kinder zurück in Frankreich

30.05.2026, 15:1630.05.2026, 15:16

Die zwei in Portugal ausgesetzten Kinder aus Colmar sind nach Frankreich zurückgekehrt und dort an Angehörige übergeben worden. Die Übergabe sei «unter Bedingungen, die ihre Sicherheit gewährleisten», erfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft Colmar nach Angaben französischer Medien mit.

Die beiden Jungen seien am Freitag wieder in Frankreich eingetroffen, hiess es. Zudem erklärte der Staatsanwalt, es würden keine weiteren Informationen zur Betreuung der Kinder veröffentlicht.

Die Brüder waren am 19. Mai von einem Autofahrer weinend am Strassenrand der Nationalstrasse zwischen Alcácer do Sal und dem Badeort Comporta gefunden worden, rund hundert Kilometer südlich von Lissabon. Die Mutter und ihr Partner wurden zwei Tage später in der Nähe von Fátima im Zentrum des Landes festgenommen.

epa12985784 A National Republican Guard (GNR) van transports French national Marine Rousseau near Setubal Judicial Court in Setubal, Portugal, 22 May 2026. Rousseau and a 55-year-old man were arrested ...
Ein Transporter der Nationalen Republikanischen Garde (GNR) befördert die französische Staatsbürgerin in der Nähe des Amtsgerichts von Setúbal, PortugalBild: keystone

Mutter in Untersuchungshaft

Die französischen Behörden hatten seit dem 11. Mai nach der Mutter und den Kindern gesucht, nachdem der Vater ihr Verschwinden in Colmar gemeldet hatte. Die portugiesischen Behörden erklärten, die Kinder hätten üblicherweise bei ihrer Mutter gelebt; der Vater habe nur ein eingeschränktes und beaufsichtigtes Umgangsrecht gehabt.

Die Mutter, eine 41-jährige Französin, wurde von der portugiesischen Justiz in Untersuchungshaft genommen und wegen «Gefährdung oder Aussetzung» angeklagt, ebenso ihr Partner, ein 55-jähriger Franzose, dem zudem «schwere Körperverletzung» an einem der beiden Jungen vorgeworfen wird. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Sehr harter Tag»: Bezos-Riesenrakete explodiert beim Start
Die leistungsstarke Schwerlastrakete «New Glenn» des Raumfahrtunternehmens Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos ist vor einem geplanten Start explodiert.
Bei einem Routinetest der unbemannten Rakete auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida war auf einem Livestream eine grosse Explosion samt riesigem Feuerball zu sehen.
Zur Story