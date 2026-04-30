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Frau bringt in 10.000 Metern Höhe Kind zur Welt

The tail of the plane carrying Pope Leo XIV to Algiers, right, is seen against the backdrop of an ITA Airways flight taking off from Romes Leonardo da Vinci-Fiumicino International Airport on Monday, ...
Sie war in einem Linienflug in Richtung Rom unterwegs.Bild: keystone

Frau bringt in 10.000 Metern Höhe Kind zur Welt

30.04.2026, 20:1730.04.2026, 20:18

Eine Geburt über den Wolken: Auf einem Linienflug der italienischen Fluggesellschaft Ita nach Rom hat eine Frau in 10'000 Metern Höhe einen Jungen zur Welt gebracht.

Die im siebten Monat schwangere Frau war in Dakar, der Hauptstadt des westafrikanischen Staats Senegal, in die Maschine gestiegen, wie Ita mitteilte. Kurz nach dem Start setzten bei ihr überraschend die Wehen ein. Mit Hilfe der Crew und zweier anderer Passagierinnen – einer Ärztin und einer Krankenschwester – gelang in einer ruhigeren Ecke des Flugzeugs die Geburt. Kind und Mutter sind wohlauf.

Nach Angaben der Fluggesellschaft war es die erste Geburt an Bord einer Ita-Maschine. Italiens ehemals staatliche Fluglinie gehört inzwischen zum Verbund der deutschen Lufthansa. Der Flug AZ855 verbindet Dakar und Roms grössten Flughafen Fiumicino. Zum Alter und zur Nationalität der Frau machte Ita keine Angaben. (sda/dpa)

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