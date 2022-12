Seit Ausbruchs des Konflikts sind 380'000 Menschen ums Leben gekommen, die meisten davon starben an den indirekten Folgen der Kämpfe, wie Hunger oder vermeidbare Krankheiten. Mehr als zwei Millionen Menschen sind auf der Flucht.

Ein jemenitischer Junge betrachtet ein Graffiti, das einen Kindersoldaten zeigt, der von seiner Mutter entführt wurde, in Sana'a, Jemen, 10. April 2014.

Ein jemenitischer Junge betrachtet ein Graffiti, das einen Kindersoldaten zeigt, der von seiner Mutter entführt wurde, in Sana'a, Jemen, 10. April 2014. Bild: EPA/EPA

Berichten zufolge seien die Kinder an Schulen von Huthi-Rebellen entführt und in speziellen Trainingscamps rekrutiert worden. Gegenüber NTV schildert ein Junge, wie er Zeuge eines Luftangriffs wurde, bei dem zahlreiche« Menschen in Stücke gerissen» wurden.

Jemenitische Schüler besuchen den Unterricht im Freien in der Nähe einer überfüllten Schule am Stadtrand von Sana'a, Jemen, 14. September 2022.

Jemenitische Schüler besuchen den Unterricht im Freien in der Nähe einer überfüllten Schule am Stadtrand von Sana'a, Jemen, 14. September 2022. Bild: keystone

Für Mädchen könne dies bedeuten, früh verheiratet zu werden und in einem Teufelskreis aus Armut, Missbrauch und ungenutzt Potenzial gefangen zu sein, berichtet Unicef. Zudem steige die Gefahr von Kinderarbeit.

Eine jemenitische Frau trägt am Stadtrand von Sana'a, Jemen, einen Wasserkanister, 24. November 2022.

Eine jemenitische Frau trägt am Stadtrand von Sana'a, Jemen, einen Wasserkanister, 24. November 2022. Bild: keystone

Ein jemenitisches Kind steht neben der Unterkunft seiner Familie in einem Lager für Binnenvertriebene am Rande von Sana'a, Jemen, 05. Dezember 2022.

Ein jemenitisches Kind steht neben der Unterkunft seiner Familie in einem Lager für Binnenvertriebene am Rande von Sana'a, Jemen, 05. Dezember 2022. Bild: keystone

Das Gesundheitssystem ist Unicef zufolge so fragil, dass rund 22 Millionen Menschen, darunter 10 Millionen Kinder, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung haben. Nur etwa die Hälfte der Gesundheitseinrichtungen im Land sind teils oder voll funktionsfähig.

Frauen halten ihre unterernährten Kinder im Hays Rural Hospital in Hodeida, Jemen, 11. Oktober 2022.

Frauen halten ihre unterernährten Kinder im Hays Rural Hospital in Hodeida, Jemen, 11. Oktober 2022. Bild: keystone

Schätzungsweise 2,2 Millionen jemenitische Kinder leiden unter akuter Unterernährung. Rund 540'000 Kinder unter fünf Jahren sind so stark unterernährt, dass ihr Leben in Gefahr ist.

Dabei handelt es sich lediglich um die Fälle, welche von Unicef dokumentiert wurden. Die tatsächliche Zahl der Opfer dürfte weitaus höher liegen, teilte das Kinderhilfswerk am Montag mit.

Nico trainiert mit den Frauen des FC Aarau – und kommt an seine Grenzen

Nach Korruptionsskandal um Eva Kaili: Ermittler durchsuchen EU-Parlament in Brüssel

Jemen – das gefährlichste Land für Kinder in 6 Punkten

420 Millionen Kinder wachsen in einem Kriegs- oder Konfliktgebiet auf. Einer der gefährlichsten Orte für Kinder ist der Jemen, wo rund 11,3 Millionen Kinder leben – oder besser gesagt: versuchen zu überleben.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

22 Dinge, die du nur verstehst, wenn du in den 90ern einen Computer genutzt hast

Picdump #14 – TGIM! (= Thank God It's Mittwoch)

Richtig spenden? So bewirkst du mit deinem Geld am meisten

In Zeiten von Krieg und Klimakrise wollen viele Menschen Geld spenden. Doch so einfach ist das gar nicht. Sieben Tipps, wie du am meisten mit deinem Geld bewirken kannst.

Die Adventszeit ist auch eine Zeit der Barmherzigkeit. In keinem Monat wird so viel gespendet wie im Dezember. Über zwei Milliarden Franken haben Schweizer Hilfswerke im Jahr 2021 erhalten. Das meiste Geld stammt dabei von privaten Haushalten. Das wissen auch die Hilfsorganisationen: In den Briefkästen stapeln sich momentan die Bettelbriefe.