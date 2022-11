UN-Generalsekretär Guterres: «Auf dem Highway zur Klimahölle»

Am Nachmittag standen in Scharm el Scheich Reden des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und des neuen britischen Premierministers Rishi Sunak auf dem Programm. Zu der Konferenz sind 45 000 Teilnehmer vor Ort registriert. In dem Badeort am Roten Meer beraten die Vertreter aus knapp 200 Ländern zwei Wochen lang darüber, wie der Kampf gegen die Erderhitzung verstärkt werden kann.

Das 2015 auf der Weltklimakonferenz in Paris vereinbarte Ziel, die Erwärmung auf 1.5 Grad zu begrenzen im Vergleich zur vorindustriellen Zeit, sei akut gefährdet. Der Portugiese rief zu einem «Klima-Solidarpakt» auf, den wohlhabende Staaten jetzt mit Schwellen- und Entwicklungsländern schliessen müssten. Dabei stünden die USA und China besonders in der Verantwortung. Wörtlich sagte er: «Die Menschheit hat eine Wahl: zusammenzuarbeiten oder unterzugehen!»

Weiter sagte Guterres am Montag in einer Rede vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs in Scharm el Scheich: «Wir kämpfen den Kampf unseres Lebens – und sind dabei zu verlieren.» Er warnte mit Blick auf von der Klimakrise ausgelöste Dürren, Überschwemmungen, Unwetter und steigende Meeresspiegel.

Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten hat UN-Generalsekretär António Guterres in düsteren Worten vor den Folgen der Erderhitzung gewarnt:

Flugzeug stürzt in Tansania in Afrikas grössten See – mindestens 19 Tote

Ein Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Air ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee gestürzt. Zunächst wurden keine Todesopfer gemeldet. Diese Angabe wurde später korrigiert. Beim Absturz sind am Sonntagmorgen mindestens 19 Menschen gestorben. Das teilte Tansanias Ministerpräsident Kassim Majaliwa am Nachmittag mit. Nach Angaben der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA befand sich das Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Air zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba.