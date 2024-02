In London hat ein Prozess gegen Greta Thunberg begonnen

Zum Prozessauftakt am Donnerstag nannten die 21-Jährige und ihre vier Mitangeklagten je Namen und Geburtsdatum.

In London hat ein Prozess gegen die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und einige ihrer Mitstreiter begonnen. Die Anklage wirft ihnen Störung der öffentlichen Ordnung vor, nachdem sie vor drei Monaten gegen ein Treffen von Energiemanagern in der Stadt protestiert hatten.

Der EU reisst im Umgang mit Viktor Orbán der Geduldsfaden. Im Vorfeld des Gipfeltreffens vom Donnerstag zirkuliert nun die brisante Idee, Ungarn die internationalen Finanzspekulanten auf den Hals zu hetzen. Das wären die Folgen.

Was machen mit Viktor Orbán? Die Frage treibt Politiker in den europäischen Hauptstädten allmählich in den Wahnsinn. Während sämtliche EU-Staats- und Regierungschefs die Ukraine auch im zweiten Jahr ihres Unabhängigkeitskampfes tatkräftig unterstützen wollen, sperrt sich der ungarische Ministerpräsident, wo er nur kann. Statt der Ukraine zu helfen, schüttelt er lieber Hände mit Wladimir Putin und macht Öl- und Gasgeschäfte mit russischen Energiefirmen.