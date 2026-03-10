An den Paralympics gibt es für die Schweizer Alpinen für einmal nichts zu feiern. In der Kombination verpassen sie die Medaillenränge klar. Emerick Sierro klassierte sich in der Kategorie Stehend im 9. Rang. Damit machte der erst 19-Jährige mit seinem Slalomlauf noch zwei Plätze gut. In der Kategorie Sitzend schied Christophe Damas im Slalom aus, nachdem er im Super-G auf Platz 17 klassiert war.
Bereits am Vormittag scheiterte neben Pascal Christen auch der grösste Schweizer Trumpf: Robin Cuche, der in den beiden Speedrennen jeweils Gold gewann, rutschte auf dem Innenski weg und musste die Hoffnungen auf eine dritte Medaille früh begraben.Der Sieg ging in der Kategorie Sitzend an den Niederländer Jeroen Kampschreur. In der Kategorie Stehend triumphierte mit dem Franzosen Arthur Bauchet einer der Favoriten. Der nach dem Super-G noch führende Russe Alexej Bugajew stürzte im Slalom. (riz/sda)
