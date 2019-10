Aktivisten legen Londoner U-Bahn lahm – den Pendlern gefällt das gar nicht

International

Aktivisten legen Londoner U-Bahn lahm – den Pendlern gefällt das nicht



Bild: screenshot twitter

Heute morgen kam es in London zu tumultartigen Szenen am Bahnhof Canning Town. Zwei Aktivisten der Klimaschutzbewegung «Extinction Rebellion», die letzten Monat bereits dafür verantwortlich war, dass unsere Limmat plötzlich giftgrün schimmerte, stiegen auf die U-Bahn und rollten ein Banner aus. Darauf stand der Schriftzug «Business as usual = death».

Bit of fun at Canning Town this morning pic.twitter.com/N15hykImlF — Charlie (@CharWilkoo) October 17, 2019

Damit stiessen die beiden Rebellen auf reges Interesse der Pendler. Nicht weil diese so angetan waren von der Aktion, sondern weil die U-Bahn nicht fahren konnte und die meisten dadurch wahrscheinlich zu spät zur Arbeit kommen würden.

Dann passierte das, was passieren musste. Ein Pendler aus dem wütenden Mob kletterte halbwegs auf den Zug und zog den Aktivisten vom Dach des Gefährts. Dieser versuchte sich anfangs noch mit einem Tritt zu wehren. Es nutzte jedoch nichts. Er fiel in die Menge und wurde verprügelt. Die zwei Aktivisten wurden später festgenommen.

Shocking moment angry commuters drag two #ExtinctionRebellion protestors off the top of a train in Canning Town and attack them. pic.twitter.com/EZAMa9tT2t — Mahatir Pasha (@mahatir_pasha) October 17, 2019

Auch an anderen U-Bahn-Stationen in London wurde protestiert. Eine Frau hatte sich an die Tür eines Zuges geleimt und stiess ebenfalls auf nicht sehr wohlwollende Reaktionen. Die britische Polizei berichtete von insgesamt drei Vorfällen. Sie will nun die Präsenz in und rund um die Bahnhöfe erhöhen.

Angry words had with XR protestors at Shadwell station this morning. They’ve glued themselves to a DLR train. @skynews #ExtinctionRebellion pic.twitter.com/GttjEK00xO — Jenny Longden (@JenLongdenNews) October 17, 2019

Seit rund einer Woche finden weltweit Proteste von Extinction Rebellion statt. In London wurden sie Anfang Woche verboten, da sie eine «anhaltende, schwerwiegende Störung der Öffentlichkeit» darstellen würden. Bereits über 1400 Aktivisten wurden deswegen verhaftet. (dfr)

