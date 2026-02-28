freundlich
DE | FR
burger
International
Künstliche Intelligenz

Streit um KI eskaliert: US-Regierung verbannt Anthropic, OpenAI mit Deal

Streit um KI eskaliert: US-Regierung verbannt Anthropic – OpenAI mit Deal

28.02.2026, 06:4428.02.2026, 06:44

Nach dem Streit zwischen dem Pentagon und der KI-Firma Anthropic hat sich Rivale OpenAI eigenen Angaben nach mit dem US-Verteidigungsministerium auf die Verwendung seiner Software beim Militär geeinigt. «Heute Abend haben wir mit dem Kriegsministerium eine Vereinbarung getroffen, unsere Modelle in dessen klassifiziertem Netzwerk einzusetzen», schrieb OpenAI-Chef Sam Altman auf der Plattform X. Pentagon-Chef Pete Hegseth repostete das Statement, ebenso wie der ranghohe Beamte Emil Michael.

FILE - Defense Secretary Pete Hegseth stands outside the Pentagon during a welcome ceremony for the Japanese defense minister at the Pentagon in Washington, Jan. 15, 2026. (AP Photo/Kevin Wolf, File) ...
Pentagon-Chef Pete HegsethBild: keystone

Altman erläuterte weiter, zwei der wichtigsten Sicherheitsprinzipien von OpenAI seien das Verbot inländischer Massenüberwachung sowie die menschliche Verantwortung für den Einsatz von Gewalt, einschliesslich autonomer Waffensysteme. «Das Kriegsministerium stimmt diesen Prinzipien zu, verankert sie in Gesetz und Richtlinien, und wir haben sie in unsere Vereinbarung aufgenommen.» Weitere Details des Deals waren zunächst nicht bekannt.

Streit zwischen Pentagon und Anthropic eskaliert

Auf die beiden Sicherheitsprinzipien hatte auch OpenAI-Konkurrent Anthropic gepocht. Das Unternehmen wollte als Grenzen für die Verwendung seiner KI-Software im US-Militär ihrem Chef Dario Amodei zufolge durchsetzen, dass die KI der Firma nicht für Massenüberwachung in den USA sowie nicht in komplett autonomen Waffen eingesetzt wird.

Dario Amodei, Co-Gründer und CEO der US-amerikanischen KI-Entwicklerfirma Anthropic, 2024.
Anthropic-Chef Dario Amodei. Bild: imago-images.de

Am Freitag eskalierte der Streit: Hegseth ordnete an, Anthropic als «Supply-Chain Risk to National Security», also als Lieferketten-Risiko für die nationale Sicherheit, einzustufen. Mit sofortiger Wirkung dürften Auftragnehmer, Zulieferer oder Partner des US-Militärs keine Geschäfte mehr mit dem Unternehmen machen, schrieb Hegseth bei X. Anthropic solle dem Verteidigungsministerium noch maximal sechs Monate lang Dienstleistungen bereitstellen, um einen Übergang zu einem «besseren und patriotischeren» Anbieter zu ermöglichen.

Die Massnahme erfolgte im Zusammenhang mit einer Anweisung von Präsident Donald Trump, wonach alle Bundesbehörden die Nutzung von Anthropic-Technologie einstellen sollen.

ChatGPT-Betreiber OpenAI und die Firma Anthropic wetteifern darum, ihre Software mit Künstlicher Intelligenz in Unternehmen und Behörden unterzubringen.

Mehr zum Thema:

Altman: Gleiche Bedingungen für alle KI-Unternehmen

In seinem Statement auf X rief OpenAI-Chef Altman das Pentagon zugleich dazu auf, diese gleichen Bedingungen allen KI-Unternehmen anzubieten – «Bedingungen, die unserer Meinung nach jedes Unternehmen akzeptieren sollte». Man habe den Wunsch nach Deeskalation zum Ausdruck gebracht.

OpenAIs CEO Sam Altman speaks at the AI Summit in New Delhi, India, Thursday, Feb. 19, 2026. (AP Photo) Sam Altman
Sam Altman.Bild: keystone

Er erklärte auch, dass OpenAI technische Schutzmassnahmen entwickeln werde, um sicherzustellen, dass sich die Modelle wie vorgesehen verhielten, was auch dem Wunsch des Ministeriums entspreche. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
US-Forscher entdecken uralte Kanus von verlorener indigener Baukunst
Im US-Bundesstaat Wisconsin sind am Grunde eines Sees mehrere Kanus entdeckt worden, die teils älter als die Pyramiden von Gizeh sind. Forscherinnen und Forscher sind begeistert und auch für die Ho-Chunk Nation könnte die Entdeckung ein Glücksfall sein.
Im Winter friert der Lake Mendota im US-Bundesstaat Wisconsin häufig komplett zu. Dann bildet sich eine einzige, dicke Eisschicht. Während der Sommermonate sind auf dem Wasser hingegen zahlreiche Segelboote zu sehen; manche Menschen nutzen Stand-up-Paddleboards, andere steigen in ein Kajak oder Kanu.
Zur Story