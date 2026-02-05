wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
International
Künstliche Intelligenz

Trump: «Habe ChatGPT noch nie benutzt – aber ich weiss alles darüber»

President Donald Trump speaks to reporters after signing a spending bill that ends a partial shutdown of the federal government in the Oval Office of the White House, Tuesday, Feb. 3, 2026, in Washing ...
Allgemeiner Experte: So stellt sich Donald Trump gerne dar.Bild: keystone

Trump: «Habe ChatGPT noch nie benutzt – aber ich weiss alles darüber»

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt.
05.02.2026, 05:2605.02.2026, 05:26

«Aber ich weiss alles darüber», sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. «KI ist eine grosse Sache.»

Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er. Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: «Es wird der grösste Job-Produzent sein», sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polizei: Ex-Mann von Jill Biden wegen Mordes angeklagt
Der Ex-Mann der früheren First Lady der Vereinigten Staaten, Jill Biden, ist nach Polizeiangaben wegen Mordes angeklagt worden. Der 77-jährige William Stevenson soll seine 64 Jahre alte Ehefrau Linda Stevenson getötet haben, wie aus einer entsprechenden Mitteilung der New Castle County Polizei hervorgeht.
Zur Story