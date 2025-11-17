trüb und nass10°
DE | FR
burger
Leben
Film

Dolly Parton und Tom Cruise mit Ehren-Oscars gekürt

Dolly Parton und Tom Cruise mit Ehren-Oscars gekürt

17.11.2025, 09:0617.11.2025, 09:06

Er ist schon viermal für einen Oscar nominiert gewesen, doch erhalten hat er die Trophäe erst jetzt: Hollywood-Star Tom Cruise hat bei der Governors-Awards-Gala in Los Angeles einen Ehren-Oscar bekommen.

Gemeinsam mit der Schauspielerin und Choreografin Debbie Allen (75) und dem Szenenbildner Wynn Thomas wurde der 63-Jährige mit dem diesjährigen Sonderpreis der Filmakademie ausgezeichnet. Country-Sängerin und Schauspielerin Dolly Parton (79) erhielt für ihr soziales Engagement den Jean-Hersholt-Preis.

In einer emotionalen Dankesrede sagte Cruise, dass er schon als kleines Kind alles dafür getan habe, eine Eintrittskarte fürs Kino zu bekommen. Filmemachen sei nicht nur sein Beruf – «das bin ich», sagte der Schauspieler. Kino habe ihn um die ganze Welt geführt und ihm beigebracht, Unterschiede zu schätzen und zu respektieren. Im Kino würden Menschen gemeinsam lachen, fühlen, hoffen und träumen – «das ist die Kraft dieser Kunst».

Tom Cruise, winner of an Academy honorary award poses onstage during the 16th Governors Awards on Sunday, Nov. 16, 2025, at The Ray Dolby Ballroom in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Tom Cruise
Tom Cruise erhält den Ehren-Oscar.Bild: keystone

Cruise ist durch Blockbuster wie «Mission: Impossible» oder «Top Gun» berühmt geworden. Der Schauspieler führt häufig auch gefährliche Stunts selbst aus. Cruise war für seine Rollen in den Filmen «Geboren am 4. Juli», «Jerry Maguire – Spiel des Lebens» und «Magnolia» jeweils für einen Oscar nominiert, zudem als Produzent von «Top Gun: Maverick», gewann die Trophäe im Wettbewerb aber nie.

Zahlreiche Prominente wohnten der Zeremonie bei, darunter Jennifer Lopez, Ariana Grande, Sydney Sweeney, Jennifer Lawrence, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman und Colin Farrell. Unter den Gästen waren auch der Oscar-prämierte Regisseur Edward Berger («Im Westen nichts Neues», «Konklave») und der Düsseldorfer Komponist und Oscar-Preisträger Volker Bertelmann.

Debbie Allen, einst bekannt geworden als Tanzlehrerin Lydia Grant in «Fame – Der Weg zum Ruhm», wirkte als Choreografin an zahlreichen Filmen mit. Der langjährige Szenenbildner Wynn Thomas arbeitete hinter den Kulissen an Filmen wie «Do the Right Thing», «Malcolm X» oder «A Beautiful Mind».

Soziales Engagement

Country-Ikone Dolly Parton, die kürzlich wegen gesundheitlicher Probleme geplante Konzerte absagte, war nicht nach Hollywood gereist. Die «Jolene»-Sängerin, die zweimal mit ihren Songs für einen Oscar nominiert war, bedankte sich aber in einer Videobotschaft für die Auszeichnung. Sie sei in einer Familie mit zwölf Kindern aufgewachsen und habe früh gelernt, Sachen zu teilen.

FILE - Dolly Parton poses at the Carnegie Medal of Philanthropy Ceremony in New York, on Oct. 13, 2022. (AP Photo/Andres Kudacki, File) Dolly Parton
Dolly Parton bekam den Jean-Hersholt-Preis.Bild: keystone

Die Grammy-Preisträgerin engagiert sich mit ihrer Dollywood-Stiftung vor allem für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Der nach dem dänisch-amerikanischen Schauspieler und Philanthropen Jean Hersholt (1886–1956) benannte Sonderpreis wird nur in unregelmässigen Abständen verliehen.

Die Governors-Awards-Gala fand zum 16. Mal statt. Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Menschen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.

Im vorigen Jahr waren unter anderem der Musik-Mogul Quincy Jones (1933–2024), die legendäre Casterin Juliet Taylor und die langjährigen Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson mit Ehrenpreisen bedacht worden. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Review
«Top Gun: Maverick»: Katzenminze für Midlife-Crisis-Väter (wie mich)
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
2
Halbinsel in Freienbach SZ für 69 Millionen verkauft – Pächter und Bewohner müssen weg
3
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
4
Die Nati schlägt Schweden, doch der Kosovo crasht die Schweizer WM-Party
5
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
Meistkommentiert
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Die vererbte Ungleichheit – was die Zahlen wirklich zeigen
3
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
4
Die Tage werden kürzer: Warum die Einnahme von Vitamin D den meisten trotzdem nicht hilft
5
Die Geschichte von Leela, die in der Bhagwan-Sekte als Mädchen missbraucht wurde
Meistgeteilt
1
Wizards verlieren trotz starkem George +++ Schweizer Frauen halten im BJK-Cup die Klasse
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
4
Auch wegen Trump: Bürgerliche wollen noch mehr US-Waffen kaufen – die Sonntagsnews
5
Norwegen fertigt Italien ab und fährt an die WM – Azzurri müssen in die Playoffs
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
Der erste Advent 2025 ist schon bald da – am 30. November kann die erste Jerze angezündet werden. Wer sich dafür einen Adventskranz basteln möchte, ist keineswegs auf grüne Tannenzweige angewiesen. Auch Alltagsgegenstände lassen sich problemlos zu weihnachtlichen Kerzenständern umfunktionieren. Hier ein paar Ideen:
Zur Story