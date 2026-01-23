wechselnd bewölkt-1°
DE | FR
burger
Leben
Filme und Serien

Sinners an den Oscars: Was du zum Rekord-Nominationen-Film wissen willst

Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan USA. Hailee Steinfeld and Michael B. Jordan in a scene from CWarner Bros. new movie: Sinners 2025. Plot: Trying to leave their troubled lives behind, twin brothe ...
«Sinners» ist für 16 Oscars nominiert. So viele wie noch nie ein Film zuvor.Bild: imago images

Das ist «Sinners» – der Film mit 16 Oscar-Nominierungen

Aktuell reden alle über «Sinners». Damit du nächstes Mal mitreden kannst, kommt hier eine Übersicht über die wichtigsten Punkte.
23.01.2026, 12:5523.01.2026, 12:55
Corina Mühle
Corina Mühle

«Sinners», in der Schweiz auch als «Blood & Sinners» bekannt, ist für sage und schreibe 16 Oscars nominiert. Das hat zuvor noch kein Film geschafft. Mit Einnahmen von 368 Millionen US-Dollar (291 Millionen Franken) zählt er zwar nur zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2025, schaffte es aber dennoch, einen bleibenden kulturellen Einfluss zu hinterlassen.

Hier findest du alle Informationen zu «Sinners», der bereits jetzt Filmgeschichte geschrieben hat.

Inhaltsverzeichnis
Wer spielt bei «Sinners» mit?Wer führt bei «Sinners» Regie?Das ist die Handlung von «Sinners»Für welche Oscars ist «Sinners» nominiert?Wie wurde «Sinners» gedreht?Was sind die Bewertungen von «Sinners»?Wo kannst du «Sinners» schauen?«Sinners»-Trailer

Wer spielt bei «Sinners» mit?

Die Hauptrolle wird von Michael B. Jordan gespielt, der in «Sinners» gleich eine Doppelrolle als die identischen Zwillinge Smoke und Stack übernimmt.

Michael B. Jordan in Blood &amp; Sinners (2025)
Micheal B. Jordan spielt in «Sinners» Zwillinge.Bild: warner bros.

In der weiblichen Hauptrolle ist Hailee Steinfeld zu sehen. Sie spielt Mary, die Ex-Freundin von Stack.

Hailee Steinfeld in Blood &amp; Sinners (2025)
Bild: warner bros.

Zum Cast gehören ausserdem Jack O'Connell, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Peter Dreimanis und Lola Kirke.

Wer führt bei «Sinners» Regie?

Regie führte Ryan Coogler, er ist bekannt für Filme wie «Black Panther» und die «Creed»-Reihe. Der 39-Jährige wurde bereits mehr als 24-mal ausgezeichnet, darunter mit dem Critics’ Choice Award und einem Golden Globe. In diesem Jahr könnte er als bester Regisseur seinen ersten Oscar mit nach Hause nehmen.

Director Ryan Coogler poses for photographers during the photo call for the film &#039;Sinners&#039; on Sunday, April 13, 2025, in London. (Photo by Millie Turner/Invision/AP) Ryan Coogler
Ryan Coogler an der Premiere von «Sinners».Bild: keystone

Das ist die Handlung von «Sinners»

Es ist Oktober 1932: Die Brüder Elijah «Smoke» und Elias «Stack» Moore, beide Veteranen des Ersten Weltkriegs, kehren in ihre Heimatstadt in Mississippi zurück. Mit gestohlenem Geld kaufen sie eine alte Mühle und verwandeln diese in einen Juke Joint – eine Kneipe für Afroamerikaner, in der getanzt, gegessen und gespielt wird.

This image released by Warner Bros Pictures shows Michael B. Jordan, right, in a scene from &quot;Sinners.&quot; (Warner Bros. Pictures via AP) Film Review - Sinners
Bild: keystone

Am Eröffnungsabend beschwört die Musik der Sängerin versehentlich Geister und Vampire herauf, die versuchen, in den Joint zu gelangen. Die Brüder sehen sich mit einem Bösen konfrontiert, wie sie es zuvor noch nie erlebt haben.

Für welche Oscars ist «Sinners» nominiert?

«Sinners» führt die Liste der Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen an. In insgesamt 16 Kategorien könnte der Film bei den Academy Awards abräumen.

  • Bester Film
  • Regie: Ryan Coogler
  • Hauptdarsteller: Michael B. Jordan
  • Nebendarstellerin: Wunmi Mosaku
  • Nebendarsteller: Delroy Lindo
  • Originaldrehbuch: Ryan Coogler
  • Kamera: Autumn Durald Arkapaw
  • Schnitt: Michael P. Shawver
  • Production Design: Hannah Beachler, Monique Champagne
  • Filmmusik: Ludwig Goransson
  • Song: «I lied to you»
  • Kostüm: Ruth E. Carter
  • Make-up und Hairstyling: Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry
  • Visual Effects: Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
  • Sound: Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
  • Casting: Francine Maisler
Sie können 2026 auf einen Oscar hoffen: «Sinners» führt vor «One Battle After Another»

Wie wurde «Sinners» gedreht?

Damit es realistisch wirkt, wenn Stack und Smoke miteinander interagieren, wurde ein spezielles Kameragerüst entwickelt. Während der Dreharbeiten sah das so aus:

michael b. jordan in sinners
Bild: screenshot youtube

Mit rund einem Dutzend Kameras wurde jede Bewegung von Jordan erfasst und anschliessend am Computer auf ein Stuntdouble übertragen.

«Für die Hälfte der Szenen, in denen es viel körperliche Interaktion zwischen den Zwillingen gibt, haben wir das sogenannte ‹Halo Rig› entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Gurt mit einem Ring aus zehn bis zwölf Kameras. So konnten wir nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine Kopfbewegungen einfangen und diese auf ein Stuntdouble übertragen.»
Michael Ralla, VFX-Supervisor.

Hier kannst du das ganze Video zum Zwilling-Effekt schauen:

Video: YouTube/The Academy

Was sind die Bewertungen von «Sinners»?

Kritiker sowie Zuschauer sind sich einig: «Sinners» ist ein Meisterwerk. Auf Rotten Tomatoes erhält der Streifen eine Bewertung von 97, bzw. 96 Prozent und wird als «der herausragendsten Horrorfilme der letzten Jahre» bezeichnet. Dies, weil er es schafft, «soziale und politische Themen anhand einer Vampirgeschichte zu beleuchten», einen «exzellenten Cast» und «brillanten Soundtrack» hat. Auf IMDb erreicht der Film eine Bewertung von 7,5 von 10 Sternen.

Wo kannst du «Sinners» schauen?

Der Horrorfilm ist in der Schweiz auf Sky Show verfügbar.

Kleiner Hinweis: Lass den Film bis nach dem Abspann laufen. Am Schluss kommt nochmals eine wichtige Szene.

«Sinners»-Trailer

Video: YouTube/Warner Bros.

Mehr zum Thema:

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die erfolgreichsten Filme
1 / 12
Das sind die erfolgreichsten Filme

1. Platz: «Avatar» (2009): 2,92 Milliarden US-Dollar
quelle: ap/20th century fox / weta
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sabeth vs. Wild – Survival-Challenge
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Der Shakespeare-Film «Hamnet» platzt fast vor Liebe und ist eine Sensation
Regisseurin Chloé Zhao schenkt uns einen ergreifenden Familienfilm. Und eine Liebeserklärung an die Kunst und die Liebe.
Wenn ein paar Psychopathen um die Weltherrschaft buhlen, wenn Sicherheiten und Verträge zerbrechen, wenn Vertrauen zerschellt – dann brauchen wir den Trost des Zwischenmenschlichen und der Weisheit. Dann brauchen wir viel Liebe. Dann brauchen wir Dinge, die immer klug und grossartig sind, zum Beispiel Kunst, zum Beispiel die Werke des bedeutendsten Autoren aller bisherigen Zeiten. Er heisst natürlich William Shakespeare und seine Stücke und Sonette haben sich über die Jahrhunderte so sehr über die Welt verbreitet wie sonst nur die Bibel.
Zur Story