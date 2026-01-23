«Sinners» ist für 16 Oscars nominiert. So viele wie noch nie ein Film zuvor. Bild: imago images

Das ist «Sinners» – der Film mit 16 Oscar-Nominierungen

Aktuell reden alle über «Sinners». Damit du nächstes Mal mitreden kannst, kommt hier eine Übersicht über die wichtigsten Punkte.

Corina Mühle

«Sinners», in der Schweiz auch als «Blood & Sinners» bekannt, ist für sage und schreibe 16 Oscars nominiert. Das hat zuvor noch kein Film geschafft. Mit Einnahmen von 368 Millionen US-Dollar (291 Millionen Franken) zählt er zwar nur zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2025, schaffte es aber dennoch, einen bleibenden kulturellen Einfluss zu hinterlassen.

Hier findest du alle Informationen zu «Sinners», der bereits jetzt Filmgeschichte geschrieben hat.

Wer spielt bei «Sinners» mit?

Die Hauptrolle wird von Michael B. Jordan gespielt, der in «Sinners» gleich eine Doppelrolle als die identischen Zwillinge Smoke und Stack übernimmt.

Micheal B. Jordan spielt in «Sinners» Zwillinge. Bild: warner bros.

In der weiblichen Hauptrolle ist Hailee Steinfeld zu sehen. Sie spielt Mary, die Ex-Freundin von Stack.

Bild: warner bros.

Zum Cast gehören ausserdem Jack O'Connell, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Peter Dreimanis und Lola Kirke.

Wer führt bei «Sinners» Regie?

Regie führte Ryan Coogler, er ist bekannt für Filme wie «Black Panther» und die «Creed»-Reihe. Der 39-Jährige wurde bereits mehr als 24-mal ausgezeichnet, darunter mit dem Critics’ Choice Award und einem Golden Globe. In diesem Jahr könnte er als bester Regisseur seinen ersten Oscar mit nach Hause nehmen.

Ryan Coogler an der Premiere von «Sinners». Bild: keystone

Das ist die Handlung von «Sinners»

Es ist Oktober 1932: Die Brüder Elijah «Smoke» und Elias «Stack» Moore, beide Veteranen des Ersten Weltkriegs, kehren in ihre Heimatstadt in Mississippi zurück. Mit gestohlenem Geld kaufen sie eine alte Mühle und verwandeln diese in einen Juke Joint – eine Kneipe für Afroamerikaner, in der getanzt, gegessen und gespielt wird.



Bild: keystone

Am Eröffnungsabend beschwört die Musik der Sängerin versehentlich Geister und Vampire herauf, die versuchen, in den Joint zu gelangen. Die Brüder sehen sich mit einem Bösen konfrontiert, wie sie es zuvor noch nie erlebt haben.

Für welche Oscars ist «Sinners» nominiert?

«Sinners» führt die Liste der Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen an. In insgesamt 16 Kategorien könnte der Film bei den Academy Awards abräumen.

Bester Film

Regie: Ryan Coogler

Hauptdarsteller: Michael B. Jordan

Nebendarstellerin: Wunmi Mosaku

Nebendarsteller: Delroy Lindo

Originaldrehbuch: Ryan Coogler

Kamera: Autumn Durald Arkapaw

Schnitt: Michael P. Shawver

Production Design: Hannah Beachler, Monique Champagne

Filmmusik: Ludwig Goransson

Song: «I lied to you»

Kostüm: Ruth E. Carter

Make-up und Hairstyling: Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry

Visual Effects: Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean

Sound: Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker

Casting: Francine Maisler

Wie wurde «Sinners» gedreht?

Damit es realistisch wirkt, wenn Stack und Smoke miteinander interagieren, wurde ein spezielles Kameragerüst entwickelt. Während der Dreharbeiten sah das so aus:

Bild: screenshot youtube

Mit rund einem Dutzend Kameras wurde jede Bewegung von Jordan erfasst und anschliessend am Computer auf ein Stuntdouble übertragen.

«Für die Hälfte der Szenen, in denen es viel körperliche Interaktion zwischen den Zwillingen gibt, haben wir das sogenannte ‹Halo Rig› entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Gurt mit einem Ring aus zehn bis zwölf Kameras. So konnten wir nicht nur sein Gesicht, sondern auch seine Kopfbewegungen einfangen und diese auf ein Stuntdouble übertragen.» Michael Ralla, VFX-Supervisor.

Hier kannst du das ganze Video zum Zwilling-Effekt schauen:

Was sind die Bewertungen von «Sinners»?

Kritiker sowie Zuschauer sind sich einig: «Sinners» ist ein Meisterwerk. Auf Rotten Tomatoes erhält der Streifen eine Bewertung von 97, bzw. 96 Prozent und wird als «der herausragendsten Horrorfilme der letzten Jahre» bezeichnet. Dies, weil er es schafft, «soziale und politische Themen anhand einer Vampirgeschichte zu beleuchten», einen «exzellenten Cast» und «brillanten Soundtrack» hat. Auf IMDb erreicht der Film eine Bewertung von 7,5 von 10 Sternen.

Wo kannst du «Sinners» schauen?

Der Horrorfilm ist in der Schweiz auf Sky Show verfügbar.

Kleiner Hinweis: Lass den Film bis nach dem Abspann laufen. Am Schluss kommt nochmals eine wichtige Szene.

«Sinners»-Trailer

