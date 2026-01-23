Das ist «Sinners» – der Film mit 16 Oscar-Nominierungen
«Sinners», in der Schweiz auch als «Blood & Sinners» bekannt, ist für sage und schreibe 16 Oscars nominiert. Das hat zuvor noch kein Film geschafft. Mit Einnahmen von 368 Millionen US-Dollar (291 Millionen Franken) zählt er zwar nur zu den Top 20 der erfolgreichsten Filme des Jahres 2025, schaffte es aber dennoch, einen bleibenden kulturellen Einfluss zu hinterlassen.
Hier findest du alle Informationen zu «Sinners», der bereits jetzt Filmgeschichte geschrieben hat.
Wer spielt bei «Sinners» mit?
Die Hauptrolle wird von Michael B. Jordan gespielt, der in «Sinners» gleich eine Doppelrolle als die identischen Zwillinge Smoke und Stack übernimmt.
In der weiblichen Hauptrolle ist Hailee Steinfeld zu sehen. Sie spielt Mary, die Ex-Freundin von Stack.
Zum Cast gehören ausserdem Jack O'Connell, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller, Delroy Lindo, Peter Dreimanis und Lola Kirke.
Wer führt bei «Sinners» Regie?
Regie führte Ryan Coogler, er ist bekannt für Filme wie «Black Panther» und die «Creed»-Reihe. Der 39-Jährige wurde bereits mehr als 24-mal ausgezeichnet, darunter mit dem Critics’ Choice Award und einem Golden Globe. In diesem Jahr könnte er als bester Regisseur seinen ersten Oscar mit nach Hause nehmen.
Das ist die Handlung von «Sinners»
Es ist Oktober 1932: Die Brüder Elijah «Smoke» und Elias «Stack» Moore, beide Veteranen des Ersten Weltkriegs, kehren in ihre Heimatstadt in Mississippi zurück. Mit gestohlenem Geld kaufen sie eine alte Mühle und verwandeln diese in einen Juke Joint – eine Kneipe für Afroamerikaner, in der getanzt, gegessen und gespielt wird.
Am Eröffnungsabend beschwört die Musik der Sängerin versehentlich Geister und Vampire herauf, die versuchen, in den Joint zu gelangen. Die Brüder sehen sich mit einem Bösen konfrontiert, wie sie es zuvor noch nie erlebt haben.
Für welche Oscars ist «Sinners» nominiert?
«Sinners» führt die Liste der Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen an. In insgesamt 16 Kategorien könnte der Film bei den Academy Awards abräumen.
- Bester Film
- Regie: Ryan Coogler
- Hauptdarsteller: Michael B. Jordan
- Nebendarstellerin: Wunmi Mosaku
- Nebendarsteller: Delroy Lindo
- Originaldrehbuch: Ryan Coogler
- Kamera: Autumn Durald Arkapaw
- Schnitt: Michael P. Shawver
- Production Design: Hannah Beachler, Monique Champagne
- Filmmusik: Ludwig Goransson
- Song: «I lied to you»
- Kostüm: Ruth E. Carter
- Make-up und Hairstyling: Ken Diaz, Mike Fontaine und Shunika Terry
- Visual Effects: Michael Ralla, Espen Nordahl, Guido Wolter, Donnie Dean
- Sound: Chris Welcker, Benjamin A. Burtt, Felipe Pacheco, Brandon Proctor, Steve Boeddeker
- Casting: Francine Maisler
Wie wurde «Sinners» gedreht?
Damit es realistisch wirkt, wenn Stack und Smoke miteinander interagieren, wurde ein spezielles Kameragerüst entwickelt. Während der Dreharbeiten sah das so aus:
Mit rund einem Dutzend Kameras wurde jede Bewegung von Jordan erfasst und anschliessend am Computer auf ein Stuntdouble übertragen.
Hier kannst du das ganze Video zum Zwilling-Effekt schauen:
Was sind die Bewertungen von «Sinners»?
Kritiker sowie Zuschauer sind sich einig: «Sinners» ist ein Meisterwerk. Auf Rotten Tomatoes erhält der Streifen eine Bewertung von 97, bzw. 96 Prozent und wird als «der herausragendsten Horrorfilme der letzten Jahre» bezeichnet. Dies, weil er es schafft, «soziale und politische Themen anhand einer Vampirgeschichte zu beleuchten», einen «exzellenten Cast» und «brillanten Soundtrack» hat. Auf IMDb erreicht der Film eine Bewertung von 7,5 von 10 Sternen.
Wo kannst du «Sinners» schauen?
Der Horrorfilm ist in der Schweiz auf Sky Show verfügbar.
Kleiner Hinweis: Lass den Film bis nach dem Abspann laufen. Am Schluss kommt nochmals eine wichtige Szene.