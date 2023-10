Bekanntes Berliner-Museum schliesst heute für viele Jahre

IS zerstörte Gipskopien – die Originale stehen in Bagdad, Berlin und London

Als eines der wenigen Museen in Deutschland lockt das Pergamonmuseum, zu dem Antikensammlung, Vorderasiatisches Museum und Museum für Islamische Kunst gehören, jährlich mehr als eine Million Menschen an. Im letzten Jahr vor Corona waren es 2019 trotz erster baubedingter Schliessungen immer noch 804'000 Besucherinnen und Besucher.

Der Bauabschnitt A mit dem Pergamonaltar soll 2027 wieder zugänglich sein. Der zweite Abschnitt B bleibt bis mindestens 2037 zu. Damit ist das gesamte Pergamonmuseum frühestens wieder in 14 Jahren zu erkunden. Die Gesamtkosten könnten bei 1.5 Milliarden Euro liegen. Ursprünglich sollten Teile des Pergamonmuseums während der Sanierung geöffnet bleiben.

Auch am letzten Tag wird wieder mit grossem Andrang und Warteschlangen gerechnet. Die Zeitfenster sind längst ausgebucht. Mit verlängerten Öffnungszeiten kann das Museum mit dem berühmten Ischtar-Tor oder der Prozessionsstrasse von Babylon bis 21 Uhr besucht werden.

Das Berliner Pergamonmuseum öffnet an diesem Sonntag zum letzten Mal für mehrere Jahre seine Türen. Wegen umfassender Sanierungsarbeiten steht eines der Highlights auf der zum Welterbe zählenden Museumsinsel vor langer Schliessung.

