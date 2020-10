International

Banksy-Werk «Show me the Monet» wird für 11 Millionen Franken versteigert



Dieses Bild wurde gerade für 11 Mio. Franken verkauft – rate mal von wem es ist

Eine ironische Neuinterpretation eines Monet-Gemäldes durch den britischen Künstler Banksy ist für 7.6 Millionen Pfund (9 Millionen Franken) versteigert worden.

Das Ölgemälde mit dem Titel «Show Me the Monet» war zuvor auf einen Wert von 3 bis 5 Millionen Pfund geschätzt worden, wie das Auktionshaus Sotheby's am Mittwoch mitteilte.

Es ist der zweithöchste Auktionspreis, der je für ein Werk des Künstlers erzielt wurde. Vor einem Jahr war für ein Ölgemälde Banksys, welches das britische Parlament von Affen bevölkert zeigt, die Rekordsumme von 9.9 Millionen Pfund gezahlt worden. Das sind umgerechnet etwa 11,7 Millionen Schweizer Franken.

So sieht das Bild aus: #AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB — Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020

Banksy hatte «Show Me the Monet» 2005 gemalt. Es wurde als Teil einer Sammlung mit dem Titel «The Crude Oils» in seiner zweiten Galerie-Ausstellung gezeigt. Das Gemälde greift das impressionistische Meisterwerk «Die japanische Brücke» von Claude Monet auf und verwandelt die Idylle des Gartens in Giverny in einen modernen illegalen Müllablade-Platz. In Monets Seerosenteich dümpeln ein Einkaufswagen und ein orangefarbener Verkehrskegel.

«Banksy, der als Stimme des Protests und des sozialen Widerspruchs immer vorausschauend ist, beleuchtet die Missachtung der Umwelt durch die Gesellschaft zugunsten der verschwenderischen Exzesse des Konsums», erläuterte Alex Branczik, Direktor für zeitgenössische Kunst bei Sotheby's in Europa.

Banksy ist als Graffiti-Künstler weltberühmt geworden, seine Identität ist aber nur einer Handvoll Vertrauter bekannt. Seine Werke haben häufig politische Botschaften. (jaw/sda/afp)

