International

Kunst

Cartoonist Uli Stein ist tot: Das sind seine 15 besten Cartoons



bild: watson/keystone/twitter

Cartoonist Uli Stein ist tot: Das sind seine 15 besten Cartoons

Der deutsche Cartoonist Uli Stein ist letzte Woche mit 73 Jahren überraschend verstorben. Seine Fans sind erschüttert. Als Andenken haben wir seine besten Cartoons zusammengetragen.

Deutschlands wohl bekanntester Cartoonist Uli Stein ist vor einer Woche am Samstag im Alter von 73 Jahren gestorben. Dies teilt der Vorstand seiner Stiftung für Tiere in Not am Freitag mit. Bekannt wurde der Künstler durch seine humorvollen Zeichnungen, die oft Tiere wie Mäuse oder Pinguine abbildeten.

Stein litt an Parkinson, sein Tod sei dennoch unerwartet eingetreten. Auf Wunsch wurde Stein im engsten Freundeskreis beerdigt – Familie hinterlässt er keine.

Bereits 1982 veröffentliche der Deutsche seine ersten Zeichnungen in Form von Postkarten. Danach folgten Bücher und Cartoons. Seine Zeichnungen wurden der Stiftung zufolge europaweit auf fast 200 Millionen Postkarten und 13 Millionen Büchern verewigt und erschienen in über 100 Zeitschriften und Magazinen.

«Ich möchte den Leuten Spaß machen, sie unterhalten und ihnen schöne Momente geben in trüben Zeiten oder auch in guten Zeiten.»

Seine Mission war stets das Unterhalten von Menschen. «Ich möchte den Leuten Spaß machen, sie unterhalten und ihnen schöne Momente geben in trüben Zeiten oder auch in guten Zeiten», sagte Stein 2009 in einem Interview.

Stein wurde am 26. Dezember 1946 in Hannover geboren. Er brach sein Lehramtsstudium vor den Examen ab, um hauptberuflich Journalist zu werden. Seit Ende der 1970er Jahre konzentrierte er sich ganz auf das Zeichnen.

Die Schweizerische Post veröffentlichte 2005 Briefmarken zu Ehren Uli Steins mit einem seiner berühmtesten Motive: der Stein-Maus.

RIP #ulistein ... viel zu früh. Du wirst fehlen, über deine Cartoons hab ich viel gelacht pic.twitter.com/p6VOmTwzTH — Das Nordlicht (@ein_Nordlicht) September 4, 2020

#UliStein ist gestorben.

Sehr schade. Seine Figuren begleiten mich seit der Kindheit.

Aber immerhin wird seine Kunst bleiben. pic.twitter.com/mvqfc0JXDZ — Markus Dörrer (@MarkusDoerrer) September 4, 2020

Danke für viele schmunzler und lacher die du mir geschenkt hast.

Ruhe in Frieden#Ulistein pic.twitter.com/eV1yIRnVya — Küstenbewohner 🌈🇪🇺⚓ (@RenevomStrande) September 4, 2020

In meiner Kinderheit hingen in unserem Haus überall Sticker und Bilder von Uli Stein.



Die Uli Stein Maus wird immer ein Teil meiner Kindheit sein. Mach es gut, Uli Stein, kleb im Himmel ein paar Sticker für mich an.#UliStein #trauer #schock #ruheinfrieden pic.twitter.com/foWa6Xombf — josephin von eichendorff (@voneichendorff) September 4, 2020

Was gibt es Besseres, als ein Lächeln zu hinterlassen #ulistein pic.twitter.com/PTnrdKyqtB — Kristin*Cairistìona* (@getlost1234) September 4, 2020

#UliStein ist tot. Eine traurige Nachricht. Sein feinsinniger Humor wird uns fehlen.

Er spießte auch früh politisch korrekte Spinnereien auf: Sein #Cartoon mit der passenden Begrüßung "liebe #Kinderinnen und Kinder" bleibt für mich unvergessen.#Gender pic.twitter.com/eov7sNlYR6 — Jürgen Braun, MdB (@JuergenBraunAfD) September 4, 2020

(cki)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Diese Persönlichkeiten haben uns 2020 schon verlassen 14 Hunde, die es nicht glauben können, dass das Streicheln aufhört Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter