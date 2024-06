In Bolivien kam es zu einem Versuch der Machtübernahme durch Ex-Armee-General Juan José Zúñiga. Bild: keystone

Putschversuch in Bolivien wohl abgewendet: Ex-General Zúñiga festgenommen

Der ehemalige General der bolivianischen Armee und Anführer eines Putschversuches, Juan José Zúñiga, ist festgenommen worden. Die Machtübernahme scheint damit gescheitert.

Mehr «International»

Das berichteten am Mittwoch (Ortszeit) mehrere bolivianische Medien. Zúñiga werde Terrorismus und bewaffneter Aufstand gegen die Sicherheit und Souveränität des Staates vorgeworfen. Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl ausgestellt.

In Bolivien hatten am Mittwoch Soldaten den Platz vor dem bolivianischen Regierungspalast in La Paz eingenommen. Gepanzerte Fahrzeuge rammten die Türen des Regierungspalasts, wie im bolivianischen Fernsehen zu sehen war.

«Wir sind gekommen, um unseren Unmut zu äussern», sagte Zúñiga. Vor Medienvertretern sprach er von «Angriffen auf die Demokratie», ohne dies näher zu erläutern. Präsident Luis Arce sagte, man könne keine Putschversuche zulassen. Der Putschversuch endete mit der Ernennung eines neuen Befehlshabers der Armee, der den Soldaten befahl, sich in ihre militärischen Einheiten zurückzuziehen. (sda/dpa/con)