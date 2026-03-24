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66 Tote laut Medien bei Absturz von Flugzeug in Kolumbien

Viel mehr als bekannt: 66 Tote laut Medien bei Absturz von Flugzeug in Kolumbien

Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Süden Kolumbiens sind Medienangaben zufolge deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen als bislang bekannt.
24.03.2026, 05:4624.03.2026, 05:46

Mehrere örtliche Medien berichteten unter Berufung auf Behördenangaben von mindestens 66 Todesopfern. Dutzende Verletzte seien in verschiedene Krankenhäuser gebracht worden, hiess es.

epa12845045 Ambulances transport victims of a plane crash to the Central Military Hospital in Bogota, Colombia, 23 March 2026. A Colombian Air Force (FAC) Hercules C-130 aircraft carrying 125 people c ...
Eine Ambulanz transportiert Opfer des Flugzeugabsturzes ins Spital.Bild: keystone

Eine öffentliche Stellungnahme der Behörden zu den neuen Opferzahlen gab es zunächst nicht. Zuvor hatte der regionale Gouverneur John Gabriel Molina Acosta von acht Toten gesprochen.

Mehr als 120 Menschen befanden sich nach übereinstimmenden Medienberichten an Bord der Maschine. Neben Militärangehörigen sollen auch Polizisten unter den Insassen gewesen sein. 58 der Todesopfer gehörten der Nationalarmee an, sechs der kolumbianischen Luftwaffe und zwei der Nationalpolizei, berichtete unter anderem die Zeitung «El Tiempo».

Das Flugzeug war wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen in Puerto Leguízamo im Departamento Putumayo nahe der Grenze zu Peru aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. (sda/dpa)

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