Derist zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte. Die Innerschweizer nutzen ihren ersten Matchball und landen in Schaffhausen mit 39:33 den entscheidenden dritten Sieg in der Best-of-5-Finalserie gegen dieIn der Qualifikation noch hinter den Kadetten gelandet, zeigte der HC Kriens-Luzern in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einen wahren Steigerungslauf. In der Finalserie gegen den Meister der letzten vier Jahre liessen die Innerschweizer, die künftig von Nationaltrainer Andy Schmid in einem Doppelmandat trainiert werden, nichts anbrennen - anders als noch 2023 und 2024, als im Final die Kadetten das bessere Ende für sich behielten. (abu/sda)