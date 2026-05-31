Annik Kälin überzeugt beim Mehrkampf-Meeting in Götzis auch am zweiten Tag. Die Bündnerin eröffnet den Sonntag mit 6,96 m im Weitsprung.
Somit übertraf die Siebenkämpferin ihren Schweizer Rekord von 6,90 m wie Simon Ehammer tags zuvor um sechs Zentimeter. Der Unterschied: Da der Rückenwind mit 2,2 m/s etwas zu stark war, wird die Weite von Annik Kälin nicht als Schweizer Rekord anerkannt, zählt aber für die Tageswertung. (abu/sda)
Somit übertraf die Siebenkämpferin ihren Schweizer Rekord von 6,90 m wie Simon Ehammer tags zuvor um sechs Zentimeter. Der Unterschied: Da der Rückenwind mit 2,2 m/s etwas zu stark war, wird die Weite von Annik Kälin nicht als Schweizer Rekord anerkannt, zählt aber für die Tageswertung. (abu/sda)