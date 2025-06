Hunderte Menschen wegen Vulkanausbruch in Guatemala evakuiert

Bewohnerinnen und Bewohner der Region zögerten deswegen am Donnerstag nicht, dem Aufruf zur Evakuierung zu folgen. «Wir gehen lieber weg, als später über den Tod aller Menschen im Dorf zu trauern», sagte die 25-jährige Celsa Pérez der Nachrichtenagentur AFP.

Der Volcán de Fuego gilt als der aktivste Vulkan in Mittelamerika. Zuletzt stiess er Anfang März eine kilometerhohe Aschewolke aus. 2018 waren bei einem Ausbruch des Vulkans mindestens 215 Menschen ums Leben gekommen und ähnlich viele als vermisst gemeldet worden.

Der Zivilschutz des zentralamerikanischen Landes sprach am Donnerstag von mehr als 500 Evakuierten. Der 35 Kilometer von der Hauptstadt Guatemala-Stadt entfernt gelegene Volcán de Fuego hatte zuvor begonnen, Rauch und Asche auszustossen.

Der Ausbruch des Volcán de Fuego in Guatemala.

Der Ausbruch des Volcán de Fuego in Guatemala. Bild: keystone

Wegen eines Vulkanausbruchs sind in Guatemala hunderte Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Rauchwolke erreichte eine Höhe von mehr als sieben Kilometern.

