Waldbrand auf Rhodos 2023: Griechenland gibt evakuierten Touristen Geld

Wegen Waldbrand auf Rhodos evakuiert: Griechenland zahlt Geld an Touristen

Im Juli 2023 wütete auf der Insel Rhodos ein Waldbrand. Bild: AP

Griechenland bietet Touristen, die im Zuge der verheerenden Waldbrände auf der Insel Rhodos im vergangenen Juli evakuiert wurden, Entschädigungen zugunsten eines erneuten Aufenthalts. Interessenten müssen sich auf einer vom Ministerium eingerichteten Webseite namens Rodos Week registrieren, um Geld für sechs Nächte in einem gleichwertigen Hotel wie bei ihrem Aufenthalt im Jahr 2023 zu erhalten.

Dies erklärte das griechische Tourismusministerium am Donnerstag. Für ein Doppelzimmer in einem Dreisternehotel werden 300 Euro gezahlt – 50 Euro pro Nacht. Für sechs Nächte in einem Familienzimmer in einem Fünfsternehotel steigt die Entschädigung auf 500 Euro.

Touristen, die in Ferienwohnungen und -häusern unterkamen, können das Angebot nicht annehmen. Auch müssen die Interessenten ihren erneuten Urlaub auf Rhodos entweder vor dem 31. Mai oder zwischen dem 1. Oktober und dem 15. November wahrnehmen.

Inmitten einer Hitzewelle im Juli vergangenen Jahres wurden etwa 20'000 Menschen wegen heftiger Feuer von der Ägäis-Insel evakuiert. Nach Behördenangaben verwüsteten die Flammen fast 17'770 Hektar im Süden von Rhodos. Damals schickten der Reiseveranstalter Tui und die britische Fluglinie Jet2 leere Maschinen auf die Ferieninsel, um betroffene Touristen auszufliegen (sda/afp/lyn)