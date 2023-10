Nairobi zur besten Reisestadt der Welt gekrönt: Das hat Kenias Hauptstadt zu bieten

Nairobi mag laut «Lonely Planet» das beste Reiseziel 2024 sein – trotzdem gibt es einiges zu beachten, bevor man die Stadt besucht. Laut dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestehe in Kenia eine grosse politische und soziale Spannung, die zu jeder Zeit in «Demonstrationen, Strassenblockaden oder Gewaltausbrüchen» münden könnten. Es bestehe ein hohes Risiko für gewalttätige Auseinandersetzungen sowie ein Risiko für terroristische Akte.

Tänzerinnen und Tänzer führen einen traditionellen Tanz in den Bomas of Kenya in Nairobi auf. Bild: IMAGO / Xinhua

Nairobi wurde von «Lonely Planet» zur besten Reisestadt der Welt gekürt. watson hat zusammengetragen, was es in Kenias Hauptstadt zu sehen gibt und was man sonst noch über eine Reise nach Nairobi wissen sollte.

