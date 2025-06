Jared Leto wird von mehreren Frauen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Bild: keystone

Mehrere Frauen erheben schwere Vorwürfe gegen Jared Leto

Sowohl in Hollywood als auch in der Musikbranche gilt Jared Leto seit Jahren als Superstar. Nun aber sorgt sein Verhalten abseits des Rampenlichts für Aufsehen – und das könnte ernstzunehmende Konsequenzen für den Sänger haben.

Michelle Nuhn / watson.de

Er ist ein Rockstar mit Oscar – und ein Schauspieler, der gern aneckt. Jared Leto wechselte in der Vergangenheit zwischen Leinwand und Bühne, als gäbe es keine Grenzen. Während andere Stars in einer Schublade bleiben, bewegt sich Leto mühelos zwischen Blockbustern, Indie-Filmen und Arenatourneen. Abseits der Kameras sorgt er nun jedoch für unerwartete Negativschlagzeilen.



So sieht sich der Frontmann von 30 Seconds to Mars aktuell mit ernstzunehmenden Vorwürfen konfrontiert. Jared Leto wird von mehreren Frauen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt.

Frauen belasten Jared Leto schwer

Die Anschuldigungen gegen den Musiker und Schauspieler sind nicht nur schwerwiegend, sondern auch vielzählig. So packen aktuell gleich neun verschiedene Frauen über ihre vergangenen (traumatischen) Erfahrungen mit ihm aus.

Es ist die Rede von unangemessenem Verhalten und Konversationen, die sogar vor der Minderjährigkeit kein Halt machen. Zudem soll er Partys veranstaltet haben, bei denen auffällig viele junge Frauen anwesend waren.

«Air Mail» veröffentlichte den Artikel, in dem die Frauen zu Wort kommen. Darin heisst es an gleich mehreren Stellen, Jared Leto habe sich über Jahre hinweg sexuell unangemessen verhalten, der Kontakt sei dabei oftmals grenzüberschreitend gewesen. «Es war lange Zeit ein offenes Geheimnis», beschreibt eine der Frauen.

Ein mutmassliches Opfer berichtet, den Sänger 2008 zufällig in einem Café in Los Angeles kennengelernt zu haben, nachdem dieser nach ihrer Nummer gefragt hatte. Zu diesem Zeitpunkt sei sie 16 Jahre alt gewesen. Wenig später habe er sie mitten in der Nacht mit der «seltsamsten, widerlichsten Stimme» angerufen.

«Die Gespräche wurden sexuell», behauptete sie und ergänzt, dass er sie gefragt haben soll, ob sie bereits Oral-Sex hatte. «Er fragte Dinge wie: 'Hast du schon mal einen Schwanz gelutscht?»

Eine andere Frau, die damals 18 Jahre alt gewesen sein soll, schildert einen besonders belastenden Vorfall: Bei einem Besuch in Letos Haus habe er sich plötzlich vor ihr entblösst und masturbiert. «Dann kam er herüber, nahm meine Hand und legte sie auf sich», berichtet sie laut «Air Mail».

Vertreter des Sängers weisen die Anschuldigungen zurück

Auch das zum damaligen Zeitpunkt 16-jährige Model Laura La Rue soll im Jahr 2008 ähnliche Erfahrungen mit Jared Leto gemacht haben. Ursprüngliche lernte sie ihn auf einer Benefizveranstaltung kennen, stand daraufhin weiterhin mit ihm in Kontakt.

Später soll es daher auch zu Treffen in seinem Studio gekommen sein. Sie erinnert sich unter anderen daran, dass der Musiker einst völlig nackt aus einem Raum gekommen sei – so «als wäre es normal».

Ein Vertreter von Jared Leto wies die schwerwiegenden Anschuldigungen gegenüber «Air Mail» jedoch bereits entschieden zurück. In der Stellungnahme bezieht er sich unter anderem auf die Aussagen von La Rue. «Ihre Kommunikation enthielt weder Sexuelles noch Unangebrachtes», heisst es.