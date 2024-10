Wer steckt hinter Bitcoin? Diese Frage beschäftigt Krypto-Fans und Medien schon lange. Bild: keystone

Geheimnis gelüftet? Neue Doku soll Identität des Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto enthüllen

Am 9. Oktober erscheint eine neue Dokumentation des Sender HBO über die (angebliche) Identität des Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto. «Money Electric: The Bitcoin Mystery» soll das Geheimnis den sagenumwobenen Schöpfers enthüllen.

Olivier Meier Folge mir

Die Suche nach Satoshi Nakamoto ist so etwas wie der heilige Gral des Bitcoin-Universums.

Zahlreiche sagenumwobene Legenden ranken sich um den angeblichen Bitcoin-Gründer. Zig Personen behaupteten bereits, entweder selbst Satoshi zu sein oder zumindest dessen Ursprung zu kennen.

Dabei ist nicht mal sicher, ob Satoshi eine Einzelperson oder doch eine Gruppe von Personen ist (war?). Alle bisherigen Gerüchte stellten sich entweder als falsch heraus oder liessen starke Zweifel an deren Glaubwürdigkeit aufkommen.

Nun nimmt HBO einen neuen Anlauf zur Identifizierung des Bitcoin-Gründers. Die Dokumentation «Money Electric: The Bitcoin Mystery» des Emmy-nominierten Regisseurs Cullen Hoback (unter anderem «Q: Into the Storm») wird am nächsten Mittwoch am 8. Oktober in den USA ausgestrahlt.

Ob die Dokumentation wirklich das hält, was sie verspricht, wird sich aber erst noch zeigen.

Im Bitcoin-Universum ist man jedenfalls skeptisch. Nicht umsonst hält sich der Spruch «Wir sind alle Satoshi» in der Szene hartnäckig. Eine Anspielung darauf, dass die Identität Satoshis nicht wichtig ist, sondern die Idee des Bitcoins als dezentrales Finanzinstrument im Vordergrund stehen sollte.