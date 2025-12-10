ESC

Wegen Israel: Auch Island wird nächstes Jahr den ESC boykottieren

Dieses Jahr gewann der Österreicher JJ – nächstes Jahr wird es wohl kein Isländer werden. (Archivbild) Bild: keystone

Vier Länder hatten vergangene Woche bekanntgegeben, wegen der Teilnahme Israels dem Eurovision Song Contest (ESC) 2026 fernzubleiben. Nun hat sich ein fünftes Land dem Boykott angeschlossen.

Wie der isländische Fernsehsender RÚV in einem Statement verkündete, habe man sich entschieden, 2026 nicht am Wettbewerb in Wien teilzunehmen. Die Teilnahme des israelischen Rundfunks KAN habe in Island in vergangener Zeit zu grossen Diskussionen geführt. Es sei klar geworden, dass Island mit einer Teilnahme «weder Harmonie noch Freude» bereiten würde.

Ob zumindest ein nationaler Wettbewerb ausgetragen werde, sei noch offen, schreibt RÚV weiter. Eine Reaktion seitens der Europäischen Rundfunkunion (EBU) steht noch aus. (cpf)